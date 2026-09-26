Ecatepec libera calles y pasos peatonales con estrategia “Rastrillo Social”

El Gobierno de Ecatepec de Morelos realizó una nueva jornada de la estrategia “Rastrillo Social” en Ciudad Cuauhtémoc, con el objetivo de recuperar espacios públicos, liberar vialidades y mejorar las condiciones de movilidad para peatones y automovilistas.

Las acciones fueron encabezadas por la Consejería Jurídica del municipio, en coordinación con diferentes áreas del Ayuntamiento, como parte de una estrategia impulsada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, para atender la obstrucción de la vía pública.

Durante la jornada se retiraron objetos y elementos que impedían el libre tránsito en calles y pasos peatonales de Ciudad Cuauhtémoc. Con ello, las autoridades municipales buscan mantener vialidades más despejadas y facilitar el desplazamiento de las personas que viven y transitan por esta zona de Ecatepec.

El gobierno municipal señaló que la recuperación de estos espacios permite mejorar la accesibilidad y contribuir a generar entornos más ordenados para la población.

La estrategia “Rastrillo Social” forma parte de las acciones que realiza el Ayuntamiento para atender diferentes problemáticas relacionadas con la ocupación de espacios públicos y vialidades.

De acuerdo con las autoridades, mantener libres las calles y banquetas es importante para garantizar que peatones, personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores de la población puedan desplazarse con mayor facilidad.

Además, las vialidades despejadas permiten mejorar la circulación de vehículos y facilitar el acceso de servicios de emergencia en caso de que sea necesario.

Durante el operativo participaron distintas áreas del Ayuntamiento de Ecatepec, que trabajaron de manera coordinada para identificar los puntos donde existían obstáculos en la vía pública y realizar las acciones correspondientes.

Las autoridades municipales señalaron que estas labores continuarán en diferentes comunidades del municipio, con el propósito de atender los espacios que presenten problemas de obstrucción.

El Gobierno de Ecatepec también hizo un llamado a las y los habitantes para colaborar con este tipo de acciones y evitar colocar objetos que impidan el paso en calles, banquetas y otros espacios destinados al uso común.

La administración municipal destacó que contar con espacios públicos libres y ordenados beneficia a toda la comunidad, ya que permite una mejor movilidad y contribuye a generar condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente las vialidades.

En Ciudad Cuauhtémoc, la intervención permitió recuperar diferentes puntos que presentaban obstáculos para el tránsito peatonal y vehicular.

Las autoridades indicaron que el objetivo no solamente es retirar objetos de las calles, sino generar una mayor conciencia entre la población sobre la importancia de respetar los espacios públicos.

La estrategia también busca fomentar la participación ciudadana, por lo que el gobierno municipal invitó a los habitantes a sumarse a las acciones para mantener limpias y organizadas sus comunidades.

El Ayuntamiento señaló que la recuperación de calles y banquetas forma parte de una política para mejorar el entorno urbano y atender las necesidades de las colonias.

Asimismo, destacó que la participación de las distintas áreas municipales permite realizar intervenciones de manera coordinada y dar seguimiento a las situaciones que se presentan en las diferentes zonas de Ecatepec.

Con estas acciones, el Gobierno de Ecatepec busca avanzar en la recuperación de espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad para las familias del municipio.

La administración municipal reiteró su invitación a las y los ciudadanos para mantener libres las vialidades y respetar los espacios destinados al tránsito peatonal.

De esta manera, la estrategia “Rastrillo Social” continuará recorriendo distintas comunidades de Ecatepec para atender la obstrucción de la vía pública y contribuir a contar con calles más accesibles y ordenadas para sus habitantes.