Anuncian inversión histórica para mejorar el acceso al agua en Ecatepec

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss dio a conocer una inversión histórica destinada a mejorar el acceso al agua potable en el municipio, una de las principales demandas de la población en los últimos años.

La alcaldesa informó que para este 2026 se destinarán casi mil millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica, con el objetivo de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y beneficiar a más de 1.2 millones de habitantes de distintas colonias de Ecatepec.

De acuerdo con lo anunciado, el proyecto contempla cinco obras principales que buscan atender de fondo los problemas de desabasto. Entre ellas destaca la construcción de una mega planta potabilizadora que tendrá la capacidad de producir hasta 200 litros de agua por segundo, lo que permitirá abastecer a miles de familias que actualmente enfrentan dificultades para obtener el servicio de manera constante.

Asimismo, se prevé la edificación de un tanque maestro de gran capacidad que facilitará la distribución del agua por gravedad, lo que también contribuirá a mejorar la presión en diversas zonas del municipio. A esto se suma el revestimiento de líneas principales, una acción que busca reducir las fugas y evitar la pérdida del líquido.

Las autoridades municipales detallaron que estas obras se llevarán a cabo principalmente en la Quinta Zona, una de las áreas con mayores necesidades en materia hidráulica. Además, se realizarán trabajos complementarios como la rehabilitación de cruceros y líneas de distribución, así como el mejoramiento de tuberías y sistemas de rebombeo en la región de San Andrés de La Cañada.

En cuanto a la inversión total, se informó que el monto asciende a 985 millones de pesos. De esta cantidad, 500 millones provienen de una aportación conjunta entre los tres órdenes de gobierno. También se suman 20 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua, 280 millones del gobierno municipal y 185 millones del organismo de agua local Sapase.

La presidenta municipal destacó que este presupuesto representa un aumento significativo en comparación con el año anterior, ya que prácticamente se duplicó la inversión en temas relacionados con el agua. Señaló que este avance ha sido posible gracias al respaldo del gobierno federal y estatal, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Cisneros Coss subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias ecatepenses, al atender una problemática que por años ha afectado a miles de habitantes. Añadió que el compromiso de su administración es seguir impulsando proyectos que generen soluciones reales y duraderas en el municipio.