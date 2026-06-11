Fanfest: caos en solo dos entradas provoca robo de celulares, golpes de calor y aplastamientos

FanFest

Aunque se anunció de última hora, la realización del Fanfest en la plancha del Zócalo capitalino congregó a miles de personas, mexicanos y extranjeros con el deseo de sentir el ambiente mundialista viendo la inauguración del evento y el partido México contra Sudáfrica en la pantalla instaladas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, la logística con el fin de prevenir la intervención de distintos manifestantes, especialmente los colectivos de la CNTE, provocó que el gobierno decidiera abrir únicamente dos accesos: uno por la calle 20 de Noviembre y otro por Pino Suárez.

Debido a esto, todos los deseosos de cruzar las vallas metálicas que rodean el Zócalo, generaron una gran conglomeración a lo largo de la calle Venustiano Carranza, desde Erasmo Castellano a Isabel la Católica; la organización iba bien, con filas organizadas y los asistentes esperando con calma, hasta que dieron las 10:30 de la mañana, cuando la conglomeración comenzó a crecer al mismo tiempo que la desesperación por entrar.

Los miles de aficionados se reunieron alrededor de los limitados y diminutos accesos abiertos por las vallas, por los cuales apenas podían entrar dos personas al mismo tiempo; entre empujones y el deseo de entrar, se generó un efecto de cuello de botella en las entradas que derivaron en muchas afectaciones más para los asistentes: golpes de calor, falta de aire por aplastamiento, empujones, golpes y caídas.

Una constante en la deficiente zona de seguridad fue la queja tanto de mexicanos como de extranjeros por el robo de celulares, que simplemente queda fuera de las manos del despliegue policíaco en el área.

Luego de lograr entrar, muchos asistentes vivieron minutos de angustia al tener que corroborar el bienestar de sus acompañantes y de sus pertenencias.

Sin embargo, una vez qje comenzó el esperado evento deportivo reavivo el ánimo de los aficionados mientras a la plancha del Zócalo seguía llegando más gente a pesar de encontrarse a tope.