Aficionado sufre infarto afuera del Estadio CDMX previo al México vs Sudáfrica y es llevado en ambulancia

Aficionado infartado Estadio CDMX De acuerdo con los reportes, se trata de un aficionado alemán de aproximadamente 80 años quien requirió asistencia médica.

Un aficionado sufrió un infarto este jueves en las inmediaciones o accesos del Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México), durante los preparativos y la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes del encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica

¿Qué se sabe del aficionado que se infartó en el Estadio CDMX?

Según reportes de medios locales, paramédicos de la Cruz Roja atendieron de inmediato al hombre, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada de urgencia.

El incidente ocurrió en medio de la gran afluencia de aficionados al estadio para el partido inaugural del Mundial 2026, que marca el inicio del torneo con México como anfitrión enfrentando a Sudáfrica. Los servicios médicos del evento operaron con rapidez, destacando la preparación de los protocolos de emergencia implementados para un evento de esta magnitud.

¿Murió el aficionado alemán que se infartó en el Estadio Azteca?

Algunas versiones identifican al aficionado como de nacionalidad mexicana, mientras que otras fuentes lo describen como alemán. Hasta el momento, las autoridades capitalinas confirmaron que el paciente se encuentra estable y bajo atención médica. No se han proporcionado más detalles sobre su identidad por respeto a su privacidad y la de su familia.