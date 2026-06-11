¡“México, campeón en desaparición”!, el grito de madres buscadoras

Cerca del Circuito Estadio Azteca fue detenido el contingente de Madres Buscadoras (Fátima Chávez)

Justicia para los desaparecidos — ¡“México es campeón en desaparición”! Es el grito de madres buscadoras que portando mantas con imágenes de sus seres queridos no localizados y gritos que resaltan su lucha, avanzaron sobre calzada de Tlalpan con el objetivo de llegar al Estadio Ciudad de México, donde quieren dejar constancia de que la búsqueda de sus seres queridos continúa, pese a la indiferencia mostrada por las autoridades.

El peregrinar de las madres buscadoras fue interrumpido y frenado a la altura de Circuito Estadio Azteca, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en bloques como muros humanos bloquearon el paso de todo contingente.

El colectivo alcanzó a llegar a los alrededores del estadio donde se llevaba a cabo la inauguración del evento más grande del fútbol en el mundo, pero fueron interceptadas por grupos de uniformados.

Policías capitalinos impidieron el avance del colectivo de Madres Buscadoras (Fátima Chávez)

Hasta el momento se ha mantenido como una protesta pacífica, sin embargo, en este punto algunos de los aficionados que se encuentran fuera del estadio han apoyado a los colectivos arrojando botellas de agua a los elementos de la SSC que en gran número les frenaron su avance.

Las madres buscadoras portaban en todo momento pancartas con fotos de sus familiares desaparecidos y aunque no se les permitió el paso mantuvieron la energía de clamar justicia y apoyo de las autoridades en esta tarea de la que acusan no han sido escuchados.

La Crónica de Hoy 2026