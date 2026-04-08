Capturan a 7 homicidas en Iztapalapa, Cuajimalpa y ÁO

Detenidos Homicidas detenidos. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a siete personas que cometieron homicidios y disparos con arma de fuego, en las alcaldías Iztapalapa, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

El siete de abril, en las calles Octavio Paz y Galeana, en la colonia Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, una persona resultó lesionada por impactos de arma de fuego.

Una mujer señaló a dos hombres como los responsables de disparar en contra de su hijo, luego de que lo agredieron física y verbalmente. Sus familiares lo llevaron por sus medios a un hospital donde lo diagnosticaron con herida de bala en el tórax.

Enseguida, los oficiales alcanzaron e interceptaron a los hombres señalados por las personas, de 22 y 28 años de edad; en ese momento, dos mujeres de 23 y 26 años de edad se acercaron a los uniformados e intentaron impedir la detención y comenzaron a forcejear.

El detenido de 22 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado y delitos contra la salud en 2025.

También, policías detuvieron a dos personas que luego de una riña vecinal, lesionaron a un hombre con disparos de arma de fuego, en la colonia Chamontoya, de la alcaldía Álvaro Obregón.

En el cruce de las calles Noche Buena y Azucena, una mujer de 22 años de edad refirió que su esposo tuvo una discusión con su vecino que lo agredió físicamente, después la madre del sujeto salió de su domicilio con un arma de fuego en sus mano, intervino, accionó la pistola y lesionó a la víctima.

De inmediato, los efectivos policiales solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al apoyo, valoraron al hombre de 28 años de edad y lo diagnosticaron con herida por arma de fuego en dorso izquierdo, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención médica correspondiente.

En tanto, les realizaron una revisión a los responsables y les aseguraron un arma corta con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido.

En Cuajimalpa, se detuvo a una persona relacionada con un homicidio ocurrido el pasado siete de abril.

En el cruce de la avenida de Las Torres Oriente y la Cerrada de las Torres, en la colonia Lomas del Padre, observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con el homicida.

El sujeto que manipulaba bolsitas similares a las utilizadas para comercializar droga, al notar la presencia policial intentó huir del lugar, sin embargo, los uniformados lo interceptaron metros adelante donde le realizaron una revisión.

Le aseguraron seis paquetes que contenían marihuana a granel, 10 bolsitas de plástico traslúcido color rojo con una sustancia sólida color blanco, 60 envoltorios de papel color blanco y dinero en efectivo.