Con inversión de 5 mil 183 mdp, CDMX acelera obras de electromovilidad rumbo al Mundial

CDMX acelera obras de electromovilidad rumbo al Mundial

La Ciudad de México concentró en los últimos meses una inversión de 5 mil 183 millones de pesos en obras de movilidad y electromovilidad que estarán en operación entre abril y los primeros días de mayo, como parte de la preparación para la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Las intervenciones, de acuerdo con lo expuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y titulares de los organismos de transporte, buscan atender tanto la demanda extraordinaria que traerá el evento internacional como necesidades estructurales de traslado en la capital.

El monto incluye mil 500 millones de pesos de aportación federal destinados al Sistema de Transporte Colectivo. En conjunto, las obras suman cerca de 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada entre rutas eléctricas, mantenimiento de Metro y ciclovías, con un impacto estimado en casi medio millón de personas usuarias adicionales al día.

Durante la presentación del plan, se detalló que las acciones se concentran en la expansión de servicios eléctricos, la modernización del Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco, nuevas líneas de trolebús, una ruta estratégica de Metrobús desde el aeropuerto hacia Paseo de la Reforma y mantenimiento mayor en la Línea 2 del Metro, además de adecuaciones en Centros de Transferencia Modal.

CDMX acelera obras de electromovilidad rumbo al Mundial

Ruta eléctrica del aeropuerto al centro

Al abordar los ejes, se detalló la ruta del Metrobús que conecta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez con Paseo de la Reforma a través del Centro Histórico. Esta ampliación de la Línea 4, que inició operaciones el 30 de enero, recorre 29 kilómetros con 19 unidades eléctricas y enlaza con las líneas 1 y 7 del sistema.

Según datos presentados, la Línea 4 transporta en promedio 120 mil personas al día y la nueva ruta ofrece una capacidad de hasta 3 mil lugares diarios adicionales.

Paralelamente, se realizan trabajos de modernización en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, así como en la terminal San Lázaro, con el objetivo de facilitar transbordos hacia otros sistemas y mejorar la orientación de visitantes.

Las obras en estas estaciones concluirán a inicios de junio y están a cargo, en el caso del aeropuerto, de la propia administración aeroportuaria.

Las adecuaciones en San Lázaro buscan fortalecer la conexión con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente y consolidar ese punto como un nodo de transferencia para quienes utilicen la nueva ruta eléctrica.

Tren Ligero duplicará capacidad con nueva terminal

En el sur de la ciudad, el Tren Ligero —que será denominado Ruta del Ajolote— concentra varias de las intervenciones más relevantes.

Se construyó una nueva terminal en Taxqueña, con inversión de 150 millones de pesos, que permitirá operar trenes acoplados y reducir hasta en 30 por ciento los tiempos de traslado gracias a tres andenes que permitirán ascensos y descensos simultáneos. Su entrada en operación está prevista para la primera semana de mayo.

A esto se suma la modernización de siete estaciones en el tramo Estadio Azteca–Xochimilco, con trabajos de techumbre, mejora arquitectónica, señalética y guías podotáctiles, con inversión de 50 millones de pesos. También se instalan equipos salvaescaleras en nueve estaciones para garantizar accesibilidad universal.

El sistema incorporó 17 nuevos trenes ligeros, adquiridos con una inversión cercana a mil 400 millones de pesos, que actualmente se encuentran en fase de pruebas.

Cada unidad cuenta con sistemas de videovigilancia y espacios reservados para personas con discapacidad y adultos mayores. Con esta flota, se prevé atender hasta 200 mil usuarios en un día laboral ordinario.

De forma complementaria, se implementa un sistema de regulación ferroviaria con inversión cercana a 800 millones de pesos, que incluye nuevo puesto central de control, mejoras en señalización, comunicación con operadores y barreras automáticas en cruces. Este sistema estará operable días antes del inicio del Mundial.

Trolebuses, RTP y mantenimiento mayor en L2 del Metro

En trolebuses, se desarrolla la Línea 14 de Huipulco a Universidad, con 13.2 kilómetros de longitud y 19 unidades.

Este proyecto implicó acuerdos con concesionarios de la Ruta 95 para su incorporación al nuevo esquema eléctrico. También se anunció la operación de la Línea Cero Chapulín, de Chapultepec a Universidad, y nuevos servicios de RTP con autobuses eléctricos en el Centro Histórico.

El mantenimiento mayor en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con una inversión de mil 500 millones de pesos.

Los trabajos incluyen rehabilitación de trenes, sistemas de frenos, puertas, iluminación, vías, durmientes, rieles, señalización, ventilación, torniquetes y la instalación de 800 cámaras de videovigilancia, además de refuerzo en la atención a usuarios. De acuerdo con lo expuesto, el número de trenes en operación en esta línea pasará de 28 a 32.

También se informó que, una vez concluido el evento internacional, continuará la intervención en las líneas 3 y A del Metro, como parte de un programa de modernización más amplio.

En paralelo, se realizan obras en al menos tres CETRAM, uno ya concluido y otros en proceso, con biciestacionamientos vinculados a la red ciclista, que suma 34 kilómetros adicionales.

Las autoridades señalaron que, aunque el Mundial tendrá una duración de poco más de un mes, las obras están planteadas como infraestructura permanente para la ciudad, con énfasis en sistemas eléctricos y reducción de tiempos de traslado.

Entre abril y la primera semana de mayo deberán entrar en operación la mayoría de estas intervenciones.