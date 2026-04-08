Gaby Osorio plantea albergue para familiares en zona de hospitales de Tlalpan; realizan feria de salud

En el marco del Día Mundial de la Salud, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, informó que presentó al Gobierno de México la propuesta para construir un albergue destinado a familiares de pacientes en la zona de hospitales de la demarcación, proyecto que, indicó, se encuentra en revisión.

Durante la inauguración de la feria “Juntas y Juntos por la Salud Tlalpan 2026”, realizada en la explanada de la alcaldía, explicó que la iniciativa busca atender una situación recurrente en el entorno hospitalario, donde familiares de pacientes permanecen en la vía pública mientras esperan noticias sobre sus seres queridos.

La alcaldesa detalló que el planteamiento se realizó en una reunión con el titular de la Secretaría de Salud, en la que también se abordaron otros proyectos para la zona, entre ellos medidas de ordenamiento de la movilidad y la posibilidad de habilitar un estacionamiento para visitantes y personal médico.

Informó además que comenzaron operativos permanentes para el reordenamiento del comercio en la vía pública y la regulación de personas que apartan lugares de estacionamiento en calles aledañas a hospitales, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de seguridad en el área.

Añadió que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se prevé la instalación de un sendero seguro con luminarias en este punto, con el propósito de reforzar la seguridad para trabajadores, pacientes y visitantes, especialmente durante la noche.

En este contexto, la alcaldía realizó la feria de salud con la participación de más de 20 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, en el marco de la conmemoración internacional.

A la jornada asistieron representantes de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como directivos y personal médico de instituciones ubicadas en la demarcación.