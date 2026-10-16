¿Cuál es la historia de Casa Tlalpan? La mansión de El Negro Durazo que será Universidad Rosario Castellanos en CDMX

Casa Tlalpan Lo que antes era propiedad del polémico Antonio Durazo pasará a ser una Universidad Rosario Castellanos (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la construcción de una nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos ubicado en la alcaldía Tlalpan se encuentra en marcha. Esta se ubicará en el que solía ser el inmueble de un exjefe de policía capitalino acusado de fraude.

¿Qué se sabe sobre nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Casas Tlalpan?

Se abrirá una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en un predio que antiguamente le pertenecía a un jefe de policía de la capital acusado de fraude. Las obras fueron anunciadas en febrero de este año y se espera concluyan en los próximos meses para la apertura en 2027.

Durante la mañanera de este viernes 16 de octubre, la presidenta y otros funcionarios informaron acerca de los avances que se han logrado en su construcción y más información sobre programas de estudio y amenidades del campus. Sheinbaum dijo que pasará de ser “un monumento a la corrupción a una escuela para los habitantes de Tlalpan”. A esto agregó Mónica Fernández, directora del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) que “lo que antes fue un símbolo de corrupción, hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes”.

Esta sede contará con los siguientes programas de estudio:

Psicología

Derecho y Criminología

Administración y Comercio

Turismo

Economía y Desarrollo Sustentable

Las inscripciones comenzaron en julio de este año y ya se alcanzó el máximo de 3 mil 67 estudiantes matriculados. Se espera que para marzo de 2027 el cupo se extienda a 4 mil 800 lugares.

Además del nivel educativo superior, contará con un bachillerato con enfoque en artes y cultura, con capacidad para mil 200 estudiantes. Alma Herrera será la rectora de la institución.

El campus contará con un área deportiva, gimnasio, foro al aire libre, estacionamiento, jardín de lectura, auditorio, entre otros espacios recreativos y aulas.

¿Cuál es la historia de la Casas Tlalpan?

El inmueble le perteneció al Jefe del Departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal Arturo “El Negro” Durazo Moreno, quien comandó a las autoridades capitalinas durante el sexenio de José López Portillo.

Construida en los años setenta, era conocida como “El Partenón”, en referencia a la clásica edificación griega, debido a su tamaño e impresionante arquitectura. Sin embargo, también quedó como un testamento a los excesos vividos por funcionarios públicos de la época. Mide más de 6 hectáreas.

Cuando era propiedad del Jefe de Policía, la casa contaba con helipuertos, discoteca, casino, alberca, campo de tiro, establo, plaza de toros, lagos artificiales, invernadero, canchas deportivas y una casa principal.

Después de que Durazo fuera acusado de defraudación fiscal en los ochenta, la casa fue decomisada en los noventa por el entonces alcalde Cuauhtémoc Cárdenas como patrimonio público y desde entonces hasta su transformación actual perteneció Academia Mexicana de las Ciencias para el Desarrollo y se le dio el nombre “Casa Tlalpan”.