Huixquilucan fortalece políticas públicas para el empoderamiento femenino: Contreras

El gobierno municipal de Huixquilucan continúa impulsando políticas públicas enfocadas en el empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar mayores oportunidades de desarrollo en distintos ámbitos.

Durante su participación en el foro “Mujeres que IMSSpiran”, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que su administración trabaja de manera permanente para fortalecer acciones dirigidas a las mujeres, especialmente en temas de salud, seguridad y crecimiento personal.

La alcaldesa subrayó que uno de los ejes principales de su gobierno es generar condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse plenamente, por lo que se han implementado programas y estrategias que atienden tanto la prevención de la violencia de género como el impulso a la independencia económica.

En este sentido, resaltó que Huixquilucan cuenta con diversos espacios y programas enfocados en brindar atención integral a las mujeres. Entre ellos destaca el complejo “Rosa Mística”, considerado uno de los sistemas de salud municipales más importantes, donde se ofrece atención médica, psicológica y social a mujeres y sus familias.

Asimismo, el municipio ha puesto en marcha acciones como la creación de instancias especializadas en la atención de mujeres, así como estrategias de seguridad que buscan protegerlas ante situaciones de riesgo. Estas medidas incluyen programas de prevención, acompañamiento institucional y atención a víctimas de violencia.

Otro de los puntos relevantes es el impulso al desarrollo económico de las mujeres a través de capacitaciones y talleres. Por medio de iniciativas como el Centro de Oficios, se busca que las mujeres adquieran herramientas que les permitan incorporarse al ámbito laboral o emprender sus propios negocios, fortaleciendo así su autonomía económica.

Romina Contreras también destacó que estos esfuerzos forman parte de una estrategia integral que busca no solo atender problemáticas actuales, sino también generar cambios a largo plazo en la sociedad. Señaló que el empoderamiento femenino es clave para construir comunidades más justas e igualitarias.

La presidenta municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con distintas instituciones para ampliar el alcance de estas políticas públicas, al tiempo que hizo un llamado a la sociedad para sumarse a las acciones que promuevan el respeto y la igualdad de género.

Huixquilucan busca consolidarse como un referente en la implementación de políticas públicas que promuevan el bienestar y desarrollo de las mujeres en el Estado de México.