Metro CDMX: captan “flamazo” en la estación Salto del Agua de la Línea 1

"Flamazo" en la Línea 1 El incidente fue reportado en la estación Salto del Agua este miércoles 8 de abril, generando el desalojo momentáneo del lugar.

Un nuevo incidente se reportó este miércoles 8 de abril en el Metro de la Ciudad de México. Usuarios captaron el momento en el que se dio un “flamazo” dentro de la recientemente remodelada Línea 1. La situación causó algunos momentos de miedo entre las personas usuarias, que tuvieron que salir delos andenes.

Reportan “flamazo” en la Línea 1 del Metro CDMX

Por medio de redes sociales, una persona usuaria captó el momento en que se ve brevemente las llamas en el fondo de la estación Salto del Agua de la línea 1. Las llamas ceden rápidamente, pero tanto quienes se encontraban en el andén, incluyendo al personal de seguridad, salieron rápidamente tras el susto. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni con otras afectaciones por el incidente.

En otras imágenes, también se muestra que personas dentro de los vagones que pasaron por la estación sufrieron con la presencia de humo mientras estaban en la Estación. Como si algo se hubiese incendiado.

También, se reportó que servicios de emergencia y de seguridad se presentaron en el lugar para salvaguardar a las personas en la estación. Hasta el momento, el Metro de la Ciudad de México no ha dado más detalles acerca de este suceso.

(información de desarrollo...)