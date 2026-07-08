En CDMX habilitarán módulos legislativos como centros de acopio para apoyar a Venezuela

¿Cómo ayudar a Venezuela desde México? Ubicación de los centros de acopio y alternativas de apoyo

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a sus 66 integrantes a habilitar sus módulos legislativos como centros temporales de acopio de ayuda humanitaria en favor del pueblo venezolano, tras el devastador terremoto que afectó a ese país.

La diputada de morenista Ana Buendía, promovente de la iniciativa, afirmó que se busca aprovechar la infraestructura existente de todos los módulos legislativos distribuidos en las 16 alcaldías, sin generar costos adicionales, para recibir y canalizar ayuda humanitaria que será entregada a las instancias competentes, bajo los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad.

“Que la Ciudad de México reafirme una vez más su vocación solidaria y su compromiso con la cooperación internacional”, expresó al recordar que en la capital se conoce de primera mano el impacto de los desastres naturales y que la experiencia de los sismos de 1985 y 2017 demostró que la organización y la cooperación ciudadana son fundamentales para salvar vidas.

La también presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, recordó que el grupo parlamentario de Morena recientemente reunió seis toneladas de víveres y donó el equivalente a un mes de dieta de sus integrantes para apoyar esta causa, ejemplo que demuestra la disposición de la ciudadanía para participar cuando existen mecanismos claros y transparentes.