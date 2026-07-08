Ecatepec ha recolectado más de 206 mil toneladas de basura con jornadas intensas de limpieza

Conferencia de prensa, Ecatepec

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss detallo que desde el inicio de su administración se han realizado trabajos de limpieza a las calles, avenidas, barrancas y canales de aguas negras, lo que ha derivado en una recolección de aproximadamente 206 mil 418 toneladas de basura y residuos sólidos.

Estas jornadas de limpieza son fundamentales ya que se evita que esta basura termine en alguna obstrucción que genere inundaciones o en el simple hecho de la contaminación del aire, la insalubridad y el daño estético al municipio.

Señalo que al iniciar su administración, notaron un evidente abandono, con barrancas convertidas en tiraderos a cielo abierto, con camellones que parecían basureros, escuelas sin servicio de recolección, entre otras.

Actualmente se mantiene activo un programa de limpieza de calles, avenidas, barrancas y canales para evitar severas afectaciones, como resultado en 552 días que lleva en el gobierno han retirado más de 206 mil toneladas de basura.

“Para que lo entiendan eso es el peso de más de 200 mil coches. En los primeros seis meses de 2026 hemos recolectado 5 veces más que la administración pasada”, dijo.

Con corte al 7 de julio del 2026, han recolectado 102 mil 823 toneladas de basura y sólidos, “Frente al abandono del gobierno anterior casi 5 veces más”.

Este programa de jornadas contempla 20 rutas fijas, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la noche a 1 de la madrugada, en 87 colonias y 375 calles y se han beneficiado a 10 mil familias.

Además declaró que han atendido 261 bocas de tormenta, donde se han retirado 611 toneladas de lodo y basura.

“Hemos realizado 16 operativos Rastrillo Social en lo que va del año, con más de 351 toneladas retiradas de vialidades, y en el vertedero municipal, hemos saneado 92 mil 848 toneladas de residuos y extraído 2 millones 670 mil litros de lixiviados”, detalló.

Finalizó este tema solicitando a las vecinas y vecinos de Ecatepec, mantener un entorno limpio y digno, no tirar basura en la calle o barrancas para que no se tapen coladeras, rejillas y bocas de tormenta.