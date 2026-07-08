Venustiano Carranza inicia jornada para plantar más de 5 mil árboles en espacios públicos





La alcaldía Venustiano Carranza inició una jornada de reforestación con la meta de plantar más de 5 mil árboles de distintas especies en un periodo de dos meses, como parte de un programa de recuperación y ampliación de las áreas verdes en la demarcación.

El arranque de las actividades se llevó a cabo en el Deportivo Velódromo Olímpico, donde comenzaron las primeras plantaciones.

Los nuevos ejemplares serán distribuidos en avenidas, calzadas, calles, mercados, deportivos, parques y otros espacios públicos de las 78 colonias y los dos pueblos originarios que integran la demarcación.

La reforestación también abarcará zonas como el Bordo de Xochiaca, Alameda Oriente y sitios donde previamente fueron retiradas palmeras que ya no podían recuperarse por su estado fitosanitario.

Según lo informado durante el inicio del programa, la plantación de cada árbol se realizará conforme a los lineamientos de la normatividad ambiental, mediante técnicas especializadas que consideran la especie, las características del terreno y las condiciones necesarias para favorecer su desarrollo y supervivencia, además de contemplar un monitoreo posterior.

La estrategia se desarrolla en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México. Como parte de las primeras acciones, la colonia Jardín Balbuena recibirá árboles de más de cuatro metros de altura, seleccionados por su adaptación a las condiciones ambientales de la capital.

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez señaló que la reforestación busca fortalecer la cobertura vegetal de la demarcación y destacó que los árboles contribuyen a mejorar la calidad del aire, disminuir la temperatura urbana y recuperar espacios públicos.

La edil agregó que, en caso de alcanzarse la meta inicial de 5 mil árboles dentro del plazo previsto, el programa podría ampliarse para incrementar el número de ejemplares plantados y extender las acciones de recuperación ambiental.

En la jornada participaron vecinos, integrantes de equipos deportivos y grupos ambientalistas, quienes colaboraron en la plantación de los primeros árboles junto con autoridades de la alcaldía.

Las labores de reforestación continuarán en distintos puntos de Venustiano Carranza durante las próximas semanas.