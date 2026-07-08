Texcoco será sede del Festival Internacional de las Luciérnagas (FIL) 2026

Festival Internacional de las Luciérnagas (FIL) 2026

La Dirección de Turismo de Texcoco, anuncio que el municipio será sede del Festival Internacional de las Luciérnagas (FIL) Texcoco 2026, que se realizará los días 25 y 26 de Julio. Declaró que debido a esto los santuarios para el avistamiento de estos lampíridos quedarán abiertos al público a partir de 10 de julio y hasta el 2 de agosto.

Al respecto, la directora de Turismo, Rossana Espinoza Olivares, señaló que, se estableció la programación para este magno evento que pone a Texcoco en el centro de los santuarios existentes en al menos nueve municipios de la zona oriente.

Los titulares de PROBOSQUE explicaron la importancia de las luciérnagas, cuya presencia evidencia un ecosistema sano, detallaron que el periodo de avistamiento de estos insectos luminiscentes ocurre durante su etapa reproductiva, por lo que es vital cuidar su entorno.

Explicaron la importancia de respetar el reglamento de cada santuario, cuidar la naturaleza, no sustraer plantas o fauna, no encender celulares, guardar silencio, evitar fogatas, no tirar basura y respetar las zonas boscosas que albergan a estos pequeños insectos.

En esta edición el FIL Texcoco 2026 estará acompañado de muestras artísticas y competencias deportivas, como la Rodada Ciclista de las Luciérnagas y el evento de Trail Running, a los que esta invitada la ciudadanía para participar.

Los representantes de los ecoparques, Manuel Espinoza, Aarón García Olivares y Cristian Sánchez, destacaron lo fundamental que es respetar los horarios, por lo que solo se atenderá a un grupo no mayor a 30 personas por día. Pidieron reservar con antelación a los teléfonos:

Ecotlaixpan: 55 6562 5261

Mirador Prismas Basálticos: 55 3116 7653 y 56 4631 5980

Centro de Avistamiento CRENASE 56 3471 1920.

Por ultimo se dio a conocer la imagen oficial: “Lumi”, una luciérnaga diseñada para guiar a los visitantes en el conocimiento y cuidado de la naturaleza, así como en la mejor forma de disfrutar de estos insectos.