Edomex entrega 30 becas de Permanencia Académica a jóvenes que competirán a nivel internacional

Becas de Permanencia Académica

Como parte del compromiso del Estado de México para brindar un sistema con oportunidades para que las y los jóvenes mexiquenses concluyan sus estudios, el Gobierno del estado entregó 30 Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica.

Al respecto, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que con esta iniciativa se reconoce el esfuerzo, la disciplina y la constancia de estudiantes que ponen en alto el nombre de México, además de desarrollar su potencial académico y deportivo.

Del total de beneficiarios, 27 estudiantes viajarán a Asia para participar en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur y las Escuelas Asiáticas (SASMO). Además una estudiante recibió una beca para competir en el evento Selectivo Nacional de Esgrima, rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

Otro de los beneficiarios participará en el Campeonato Mundial Juvenil de Escalada 2026 que se desarrollará en la ciudad de Arco, Italia, entre el 18 y el 25 de julio y un estudiante más recibió este apoyo para dar continuidad a su formación profesional, porque ningún talento debe quedarse sin oportunidades para desarrollarse.

El titular de la SECTI reconoció el compromiso de las y los estudiantes beneficiarios, los alentó a representar con orgullo a nuestro país en cada una de las competencias de las que serán parte. Aseguro que el ejemplo de estos jóvenes servirá como ejemplo para otros estudiantes.

Estas Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica forman parte de las acciones que impulsa el Edomex para fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes, reconocer el mérito académico y contribuir a que ninguna vocación se vea limitada por la falta de oportunidades.