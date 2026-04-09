Abanderan a deportistas mexiquenses rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Abanderados mexiquenses para la CONADE 2026

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, abanderó a más de mil deportistas que representarán a la entidad en los Juegos Nacionales CONADE 2026, en el Gimnasio de Baloncesto de la Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán”.

Hernández Espejel señaló que la entidad tendrá presencia en 43 de las 51 disciplinas convocadas a la justa deportiva de este año. Además, celebró el regreso de ráquetbol, disciplina que no contaba con un abanderado desde la edición 2021.

A su vez, el director del Instituto del Deporte Estatal (IDEMÉX), Miguel Ángel Sánchez González, reiteró la confianza y respaldo de las autoridades mexiquenses hacia entrenadores que son formadores del talento deportivo y de deportistas disciplinados.

Sánchez González aseguró que con este abanderamiento, la delegación mexiquense parte rumbo a Yucatán, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Nayarit y San Luis Potosí sedes que albergarán la competencia más importante del país del 14 de abril al 6 de junio.

Ambos funcionarios recalcaron el respaldo institucional a la delegación, así como el compromiso competitivo de sus integrantes y reafirmaron la voluntad de promover el deporte como un eje de inclusión, desarrollo y proyección nacional.

La Crónica de Hoy 2026