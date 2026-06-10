Clima CDMX hoy 10 de junio: activan alerta amarilla en las 16 alcaldías por lluvias fuertes y granizo

Clima CDMX | miércoles 10 de junio Oficinistas y trabajadores de la zona de Polanco se protegen con paraguas del clima matutino. (Edgar Negrete Lira)

Que el aparente día soleado que tenemos este miércoles 10 de junio no te engañe, las lluvias estarán presentes en la mayor parte de la capital del país, así que prepara tu impermeable y paraguas. El Gobierno de la CDMX informó esta tarde que las 16 alcaldías están en alerta amilla por la posibilidad de fuertes lluvias y caída de granizo durante la noche. Esto es lo que tienes que saber.

Lluvias CDMX hoy: ¿A qué hora va a llover este miércoles 10 de juni0?

Por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Gobierno de la Ciudad de México informó que todas las alcaldías capitalinas se encuentran en alerta amarilla por lluvias fuertes. Esto significa un riesgo de precipitaciones de ente 15 y 29 mm, lo que puede generar encharcamientos, inundaciones, caída de ramas, árboles o lonas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del miércoles 10/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QYfrbMg9pB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

De acuerdo con los reportes de la SGIRPC, se espera que las lluvias comiencen al rededor de las 18:00 horas y con posibilidad de tormentas eléctricas a las 21:00 horas. Estas se mantendrán hasta las 3:00 horas de la madruga del jueves 11 de junio, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de irse a descansar para evitar coladeras tapadas que puedan favorecer a la creación de encharcamientos.

También, las autoridades han exhortado a la población para mantenerse informada, ya que los pronósticos y alertas de lluvias podrían cambiar durante las siguiente horas dependiendo de la situación climatológica subiendo a naranja, roja o incluso púrpura, que es el estado máximo de alerta por lluvias en la capital del país.

¿Lloverá en CDMX durante la inauguración del Mundial 2026?

Por otra parte, la SGIRPC también informó recientemente el pronóstico del clima para este jueves 11 de junio, día en que se celebrará la inauguración de la Copa del Mundo en la cancha del Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México) desde las 11:00 horas con la ceremonia de apertura y a las 13:00 horas con el partido.

El pronóstico del tiempo para mañana en el Estadio Ciudad de México prevé cielo medio nublado antes de la inauguración, lluvias ligeras durante el partido y lluvias fuertes después del encuentro.



Atiende las recomendaciones.



En la #CapitalDeLaTransformación,… pic.twitter.com/Dxjj7IYq0X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

De acuerdo con la información oficial, se espera una mañana nublada con viento previo al partido. Lluvias ligeras entre las 13:00 y las 15:00 horas que se desarrollará el encuentro y posibilidad de lluvias fuertes posteriores con la posibilidad de tormenta eléctrica.