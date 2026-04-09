Campo Marte 26: fechas de preventa y precios oficiales para ver a Parcels, The Avalanches y más. ( - clubbingspain)

La Ciudad de México suma un nuevo espacio para el verano con Campo Marte 26, una propuesta que combina fútbol, gastronomía, arte y música en un solo lugar. El evento reunirá a artistas internacionales en distintas fechas, en una experiencia que busca acompañar el ambiente del Mundial con conciertos y actividades.

Las bandas Parcels y The Avalanches forman parte del cartel de Campo Marte 26 como dos de los actos más atractivos del evento.

Parcels, originarios de Australia, se caracterizan por su sonido que mezcla funk, disco y pop con un estilo fresco y bailable, mientras que The Avalanches, también australianos, son reconocidos por su propuesta electrónica basada en samples y collages sonoros que crean experiencias auditivas únicas.

Campo Marte 26: cartelera oficial

El cartel incluye presentaciones destacadas a lo largo de junio y julio.

La participación de Parcels y The Avalanches en este espacio en la Ciudad de México refuerza la apuesta del festival por ofrecer una combinación de música internacional con identidad contemporánea, en sintonía con el ambiente festivo del verano y el contexto del Mundial.

A continuación la cartelera completa de conciertos:

11 de junio — L’Impératrice

17 de junio — Polo & Pan

19 de junio — Hugel

20 de junio — Parcels

23 de junio — Purple Disco Machine

26 de junio — Mathame

8 de julio — Modeselektor

9 de julio — Claptone

19 de julio — The Avalanches

Del plan de ver partidos en pantalla gigante a quedarse por la comida, el ambiente y los conciertos, el evento apunta a convertirse en uno de los espacios más comentados del verano en la capital.

Campo Marte 26: fechas de preventa y precios oficialespara ver a Parcels, The Avalanches y más

La preventa para Parcels será el 13 de abril a las 11:00 horas por Ticketmaster. Te dejamos fechas de preventa y precios oficiales para ver a Parcels, The Avalanches y más en Campo Marte 26:

Preventa VIP (Affluent):

19 y 20 de abril

Preventa Santander TDC y TDD:

21 al 23 de abril

Venta general:

24 de abril

A continuación, los precios oficiales para ver a Parcels y The Avalanches en Campo Marte:

Boleto individual:

General: 400 pesos

VIP: 1,000 pesos

Fin de semana (abono por tres días):

General: 1,000 pesos + cargos

VIP: 2,500 pesos + cargos

Semana completa (abono por siete días):

General: 2,000 pesos

VIP: 5,000 pesos

Acceso total (40 días):

General: 10,000 pesos

VIP: 24,000 pesos

todas las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

¿Qué ofrece Campo Marte 26 durante el verano del Mundial?

Campo Marte 26 plantea una experiencia integral que va más allá de los conciertos, con la transmisión de partidos en pantallas gigantes para vivir el ambiente futbolero en comunidad. La propuesta busca atraer tanto a aficionados del deporte como a quienes buscan opciones de entretenimiento en la ciudad.

La oferta gastronómica será otro de los ejes principales, con distintas opciones que complementan la experiencia y permiten extender la estancia en el recinto. El ambiente está pensado como un punto de encuentro que combine música, comida y convivencia.

Además, el componente artístico y musical reúne a talentos internacionales que aportan diversidad de géneros, desde electrónica hasta propuestas más experimentales, consolidando un cartel atractivo para distintos públicos.