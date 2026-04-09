Huixquilucan se prepara para el Gran Concurso Internacional de Elegancia

El municipio de Huixquilucan se alista para recibir uno de los eventos más importantes del automovilismo en el país: el Gran Concurso Internacional de Elegancia, que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de abril en el predio de Las Caballerizas.

Este encuentro, considerado una de las exhibiciones más destacadas a nivel nacional, reunirá a más de 450 automóviles clásicos, deportivos y de colección, los cuales destacan por su diseño, historia y excelente estado de conservación.

De acuerdo con autoridades municipales, este evento no solo representa una exhibición automotriz, sino también una experiencia cultural y familiar que cada año atrae a visitantes de distintas partes del país e incluso del extranjero.

Durante los dos días de actividades, los asistentes podrán disfrutar de diversas experiencias, entre ellas desfiles de moda, homenajes especiales, así como un pabellón dedicado a autos americanos y la participación de clubes internacionales, como la Convención Anual de clubes Jaguar de Norteamérica.

Además, se contempla un espectáculo de motores que promete ser uno de los momentos más atractivos del evento, generando gran expectativa entre los amantes de la velocidad y la ingeniería automotriz.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó la relevancia de este tipo de encuentros, ya que no solo impulsan el turismo y la economía local, sino que también fomentan la convivencia familiar en un ambiente seguro.

Asimismo, resaltó que el municipio se ha consolidado como sede de este concurso desde hace varios años, posicionándolo como un referente dentro del mundo automotriz en México.

El Gran Concurso Internacional de Elegancia también contará con la participación de un jurado internacional, encargado de evaluar cada uno de los vehículos para elegir a los mejores en distintas categorías, incluyendo el reconocimiento principal “Best of Show”, que se otorga al automóvil más destacado de la exhibición.

Este evento, que se realiza desde hace más de tres décadas, ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica celebración de la historia y la innovación del automóvil, reuniendo tanto piezas históricas como modelos contemporáneos que muestran los avances tecnológicos de la industria.

Este espectáculo combina lujo, tradición y cultura automotriz, consolidándose como una de las actividades más esperadas del año en el Estado de México.