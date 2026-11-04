Texcoco gestiona nuevo cárcamo para prevenir inundaciones y beneficiar a más de 20 mil habitantes

El Gobierno Municipal de Texcoco mantiene las gestiones y trabajos de coordinación con autoridades federales y estatales para impulsar obras de infraestructura como parte del Plan Oriente, entre ellas la construcción de un nuevo cárcamo de bombeo que busca prevenir inundaciones en cuatro colonias del municipio.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, participó en una mesa de trabajo realizada en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), donde se revisaron los avances y mecanismos de seguimiento de los proyectos contemplados en esta estrategia para la zona oriente del Estado de México.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobernación, la CONAGUA y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, además de presidentes municipales de la región.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la transparencia y fiscalización de las obras, así como la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para dar seguimiento a los recursos y proyectos que forman parte del Plan Oriente.

El titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez, también participó en los trabajos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Al respecto, Nazario Gutiérrez señaló que estos espacios permiten mantener el diálogo entre las autoridades y revisar las acciones que se realizan para atender las necesidades de la población.

“Estos espacios de diálogo y colaboración permiten fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y dar seguimiento a los proyectos y acciones en beneficio de Texcoco y la región oriente”, expresó.

El alcalde agregó que su administración continúa con las gestiones para conseguir inversiones que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

Como parte de estas actividades, también se realizó un recorrido de supervisión por diferentes puntos donde se desarrollan obras relacionadas con el Plan Oriente. En esta visita participaron trabajadores del Gobierno Federal, personal de la CONAGUA y funcionarios municipales.

Entre los asistentes estuvieron Lenin Adcel Ramírez Villanueva, director local de Agua Potable y Alcantarillado; Miguel Ángel Olivares Gálvez, director de Obras Públicas, y Juan José Domingo Sánchez Calixto, director de Suelo Sostenible.

Uno de los proyectos que se encuentra próximo a iniciar es la construcción de un nuevo cárcamo de bombeo en la zona de Tolimpa, cuya gestión permitió avanzar hacia el proceso de licitación de la obra.

De acuerdo con los datos del proyecto, esta infraestructura tendrá una capacidad para desalojar hasta 700 litros de agua por segundo, con lo que se busca reducir los riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

La obra beneficiará a más de 20 mil habitantes de las colonias Leyes de Reforma, Lomas de Cristo, Fray Servando Teresa de Mier y Villas Tolimpa, zonas que podrán contar con mejores condiciones para el desalojo del agua pluvial.

La construcción del cárcamo representa una de las acciones contempladas para atender los problemas relacionados con el manejo del agua en el municipio, especialmente durante las temporadas de precipitaciones, cuando algunas comunidades enfrentan riesgos por acumulación de agua.

Este proyecto forma parte del Plan Oriente, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mediante el cual se busca fortalecer la infraestructura y los servicios públicos de los municipios de esta región.