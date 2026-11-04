Metro trabaja para restablecer servicio en la Línea B tras incendio en Oceanía

Metro CDMX Reparación del cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro trabaja para restablecer lo antes posible el servicio en el tramo de Oceanía a Ciudad Azteca de la Línea B, luego de que un incendio dañara instalaciones eléctricas y equipos de señalización en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

Técnicos de instalaciones fijas especializados en sistemas eléctricos de alta y baja tensión, realizan labores de reparación del cableado que suministra energía a los trenes para su tracción, así como a los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

De acuerdo con el organismo, los trabajos podrían prolongarse hasta la tarde-noche de este miércoles, debido a la complejidad que implica el empalme del cableado y las pruebas técnicas necesarias para garantizar la circulación de los trenes.

El Metro señaló que las labores se realizan con el objetivo de recuperar las condiciones óptimas de operación y reanudar el servicio en el tramo afectado tan pronto como sea posible.

Mientras continúan las reparaciones, la Línea B opera de Buenavista a Oceanía, estación que tiene correspondencia con la Línea 5. El tramo de Oceanía a Ciudad Azteca permanece sin servicio.

Para apoyar la movilidad de las personas usuarias, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecen servicio alternativo gratuito entre Oceanía y Villa de Aragón, en ambos sentidos.

La afectación se originó por un incendio registrado al exterior de la interestación, presuntamente ocasionado por la quema de basura. El fuego dañó cableado y equipos eléctricos de alta y baja tensión.

El STC pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde informará sobre los avances de las reparaciones y la reanudación del servicio en toda la Línea B.