Oposición cuestiona a titular de Semujeres por atención y seguimiento a víctimas de violencia

Comparecencia titular de Semujeres CDMX

La atención efectiva y el seguimiento a las mujeres que denuncian violencia, el cumplimiento de las medidas de protección y los resultados de los programas de atención, fueron algunos de los principales cuestionamientos que legisladores de oposición en el Congreso de la Ciudad de México plantearon a la titular de la Secretaría de Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, durante su comparecencia con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante la Comisión de Igualdad de Género, legisladoras del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI solicitaron información sobre los mecanismos para garantizar que las víctimas reciban atención continua, así como para evitar que permanezcan en situaciones de riesgo después de solicitar ayuda institucional.

La diputada panista, Daniela Álvarez Camacho, cuestionó sobre los resultados de los programas de prevención y atención de la violencia, particularmente el seguimiento de los casos canalizados a través de la Línea SOS Mujeres.

También pidió conocer cuántas carpetas de investigación han sido judicializadas y si se garantiza la continuidad de los apoyos económicos para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, solicito información para conocer cómo verifica la dependencia que las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas se cumplan efectivamente y qué mecanismos utiliza para dar seguimiento a las mujeres que continúan en condiciones de riesgo.

La coordinadora del PRI, Tania Larios, planteó la necesidad de evaluar los resultados de la Red de Mujeres Siempre Vivas, la Alerta por Violencia de Género, los servicios de atención jurídica y los refugios; además llamó a fortalecer el presupuesto destinado a estas acciones y mejorar los mecanismos legales para combatir la impunidad y evitar la revictimización.

Durante la comparecencia, Morena y aliados reconocieron las políticas públicas impulsadas por el gobierno capitalino, aunque también señalaron pendientes en materia de igualdad, autonomía económica y acceso a los servicios de atención.

A nombre de Morena, la diputada Valentina Batres Guadarrama destacó la consolidación del Sistema Público de Cuidados, la puesta en marcha de las Casas de las 3R y los programas Red de Mujeres Siempre Vivas y Bienestar para Mujeres en Situación de Violencia.

Desde el PVEM, Paula Pérez Córdova llamó a fortalecer las políticas dirigidas a mujeres indígenas, afromexicanas y de pueblos originarios, así como ampliar las oportunidades de autonomía económica y el Sistema Público de Cuidados con una perspectiva intercultural.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del PT, reconoció las estrategias territoriales de atención a la violencia y el acercamiento de servicios a las comunidades, aunque señaló que el desafío es traducir estas acciones en mejores condiciones de vida, igualdad de oportunidades y autonomía para las mujeres.

En su intervención, la secretaria Daptnhe Cuevas defendió el enfoque feminista de las políticas públicas del gobierno capitalino y sostuvo que las desigualdades de género responden a estructuras históricas que deben modificarse mediante la acción pública y la corresponsabilidad social.

La funcionaria destacó la aprobación por unanimidad de la Ley del Sistema de Cuidados y la implementación de las Casas de las 3R como parte de una estrategia para redistribuir las tareas de cuidado, el tiempo y las oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuevas Ortiz afirmó que las acciones de la dependencia forman parte de una política pública en proceso de consolidación, cuyo objetivo es traducir los derechos conquistados por el movimiento feminista en condiciones reales de igualdad, libertad y bienestar para las mujeres de la capital.