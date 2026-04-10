Capturan a asesino de regidor de Tamaulipas que mataron en la Tabacalera

Detenido Ángel "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo a Ángel “N”, segundo implicado en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente, regidor en Reynosa, Tamaulipas, asesinado el seis de diciembre de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El día de los hechos, Ángel “N” y Yael “N” — ya detenido — ingresaron al inmueble donde la víctima fue privada de la vida.

El pasado nueve de abril, agentes de la Policía de Investigación localizaron y aprehendieron a Ángel “N” en el municipio de Tecámac, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Este criminal fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El presunto coautor del homicidio, Yael “N”, fue detenido con narcóticos el ocho de diciembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sujeto que fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva por delitos contra la salud y cohco

Detenido Yael "N". (SSC)

A través de las cámaras de seguridad se identificó a los sujetos. Yael escapó en un vehículo gris, que fue ubicado en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fue detenido.

Al revisarlo, le aseguraron 31 bolsitas de plástico transparente y aproximadamente un kilogramo de marihuana, un empaque de crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas de diferentes instituciones bancarias, y el vehículo color gris con placas de circulación del Estado de México.

La Fiscalía capitalina únicamente lo acusa por delitos contra la salud, sin que al momento se haya acreditado su participación en el homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el regidor, de 27 años de edad, se citó con dos personas en un bar de la colonia Tabacalera.

Después, habrían acudido a una casa de huéspedes, donde habría sido drogado y asesinado por estrangulamiento. Además, los criminales utilizaron sus tarjetas bancarias para realizar retiros bancarios y contactaron a varios de sus contactos en redes sociales para pedirles dinero.

Personal de limpieza halló a la víctima en el suelo, sin signos vitales.