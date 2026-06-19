Chorizo Fest Futbolero 2026: Toluca impulsa la gastronomía local y celebra el Mundial con actividades familiares

Chorizo Fest Futbolero 2026 (especial)

En el marco de las actividades por la Copa Mundial de Futbol 2026 y las celebraciones por el Día del Padre, el Gobierno del Estado de México extiende una invitación a las familias mexiquenses a participar en el Chorizo Fest Futbolero 2026, un evento que busca promover la gastronomía, la tradición futbolística y el consumo de productos locales en Toluca.

El festival se realiza del 19 al 21 de junio en la Plaza Fray Andrés de Castro, ubicada junto a los portales del centro de Toluca, donde productores locales ofrecerán chorizos y cerveza artesanales, además de otros productos representativos de la región.

Durante la inauguración, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reiteró el respaldo de la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a este tipo de iniciativas, al considerar que fortalecen la convivencia familiar y la economía local.

“Que vengan las familias a festejar el Día del Padre, a pasar un momento de diversión, porque solo así una sociedad puede aspirar a ser mejor”, expresó el funcionario.

Como parte de las actividades relacionadas con el Mundial 2026, Duarte Olivares también invitó a visitar los 14 Destinos Futboleros instalados por el Gobierno del Estado de México, entre ellos el ubicado en la Plaza de los Mártires de Toluca, donde se transmiten los partidos de la Selección Mexicana para que la afición pueda seguir el torneo en espacios públicos.

Por su parte, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, señaló que el Chorizo Fest busca convertir los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias, al tiempo que impulsa el talento local mediante la promoción de la gastronomía y la identidad futbolera de la capital mexiquense.

Chorizo Fest Futbolero 2026 (especial)

En la inauguración también participaron representantes de la Federación Mexicana de Futbol, exjugadores del Toluca FC, integrantes del DIF municipal y productores de chorizo y cerveza artesanal, quienes forman parte de la oferta gastronómica y cultural del festival.

El Chorizo Fest Futbolero 2026 permanecerá abierto hasta el próximo domingo con entrada gratuita para todas las personas interesadas en disfrutar de actividades familiares, gastronomía y entretenimiento en el centro de Toluca.