Cae “El Gato”, aliado del homicida y extorsionador “El Virus”

Detenido "El Gato". (SSC)

Fue detenido Erick David Lozada Verona, de 47 años, alias “El Gato”.

Es el segundo al mando del grupo delictivo que dirige “El Virus”.

“El Virus” fue detenido el pasado 18 de junio en el estado de Hidalgo, responsable de homicidios, extorsiones y narcomenudeo.

“El Gato” fue capturado junto a Gabriel Méndez Roque de 50 años, Luis Fernando Mendoza Vázquez de 41 años, Israel Aldana García de 49 años, Genaro Díaz Rodríguez de 39 años, y Oscar Alejandro Silva Mendoza de 49 años.

Tras el reporte de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, por la ruptura de sellos en un inmueble asegurado, ubicado en la calle Esperanza, de la colonia Centro de Azcapotzalco, oficiales se acercaron al lugar, donde se percataron que, en dicho predio, la puerta de un departamento se encontraba abierta, al interior se encontraban varias personas y sobre una mesa había envoltorios como los usados para la distribución de droga.

Los uniformados ingresaron y detuvieron a “El Gato” y a sus acompañantes, a quienes se les realizó una revisión y les aseguraron 64 envoltorios con cocaína, piedra, 97 bolsitas con marihuana, una tableta electrónica, una identificación oficial, una licencia para conducir, una báscula gramera y siete teléfonos celulares.