CDMX encabeza la credencialización de votantes desde el extranjero

Mantiene contacto constante a través de Voto Chilango Mantiene contacto constante a través de Voto Chilango (La Crónica de Hoy)

La Ciudad de México se mantiene como la entidad del país con mayor número de credenciales para votar tramitadas y entregadas a personas residentes en el extranjero, de acuerdo con información presentada ante la Comisión Provisional de Votos Anticipados del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Con corte al 31 de enero de 2026, un total de 158,696 capitalinas y capitalinos han recibido su credencial fuera del territorio nacional. Esta cifra coloca a la capital en el primer lugar a nivel nacional en este rubro, al representar el 8.44% del total de credenciales emitidas desde el extranjero, por encima de entidades con alta migración como Jalisco y Michoacán.

Los datos muestran que el proceso de credencialización ha mantenido un crecimiento constante en los últimos meses, lo que refleja el interés de quienes residen fuera del país por conservar su vínculo con la vida pública y los mecanismos de participación democrática de su ciudad de origen.

Estados Unidos concentra la mayor parte de estos registros. En ese país se han entregado 133,879 credenciales, lo que equivale al 84.36% del total. La distribución al interior del territorio estadounidense evidencia una concentración significativa en algunas ciudades.

Los Ángeles encabeza la lista con 16,417 credenciales entregadas, seguido por Chicago con 13,376; Dallas con 9,696; Houston con 9,027 y Nueva York con 7,771. En conjunto, estas cinco ciudades reúnen poco más del 42% de las credenciales emitidas en Estados Unidos para habitantes originarios de la Ciudad de México.

Fuera de ese país, en otras naciones se han entregado 24,817 credenciales, lo que representa el 15.64% del total. Canadá destaca con 7,143 registros, seguido por España con 3,986; Alemania con 2,152; Francia con 1,571 y el Reino Unido con 1,329.

La información presentada también permite identificar el perfil demográfico de quienes cuentan con su credencial desde el extranjero. El 53.17% corresponde a hombres y el 46.83% a mujeres. La mayor concentración de personas se ubica en el rango de edad de 40 a 49 años, seguido por los grupos de 30 a 39 y de 50 a 59 años.

Estas cifras forman parte del seguimiento que realizan las autoridades electorales locales sobre la participación de la ciudadanía capitalina que reside fuera del país, particularmente en el contexto de mecanismos como el voto anticipado y otros instrumentos de participación previstos en la normativa electoral local.

El crecimiento sostenido en la entrega de credenciales en el extranjero se vincula con las estrategias de coordinación institucional orientadas a facilitar el acceso a los derechos político-electorales de la población migrante, así como a mantener su inclusión en los procesos democráticos de la capital.