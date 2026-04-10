Violencia en la Morelos: van 7 ataques directos en 3 meses y crecen los infractores de delitos de alto impacto

Ataque Un hombre y un niño perdieron la vida, luego de un supuesto ataque directo con arma de fuego, esto mientras circulaban a bordo de una bicicleta eléctrica en Circunvalación y Vidal Alcocer en la Colonia Morelos. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El primer trimestre del 2026, la colonia Morelos ha sido escenario de múltiples homicidios cometidos en vía pública, a mano de sujetos que a la vista de transeúntes y autoridades, detonan sus armas hacia otros, sin importar si son menores de edad.

Algunos de estos ataques son cometidos en días cuando la colonia tiene alto flujo de personas, dada la zona comercial que prolifera en el sitio.

Aún con la alta presencia policial en la Morelos, esta localidad que comparten las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, registró siete atentados con armas de fuego, con seis fallecidos y dos lesionados. También el número de personas detenidas por haber cometido delitos de alto impacto creció en un año, tanto de infractores mayores y menores de edad.

Del mismo modo, el número de personas detenidas por su participación en delitos de alto impacto dentro de este barrio es bajo respecto al número de denuncias y carpetas de investigación que se abren por crímenes. Mientras que en todo el 2024 se iniciaron 30 indagatorias por homicidio doloso, las autoridades sólo arrestaron a ocho personas, una de ellas menor de edad de 16 años.

Por lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se mantienen nueve indagatorias en esa colonia, sin embargo, sólo existen cuatro detenidos, dos sujetos de 16 años. El más alarmante, en el delito de robo a transeúnte con violencia, 64 ciudadanos reportaron haber sido víctimas de este ilícito, pero las autoridades sólo detuvieron a 41 presuntos criminales.

La violación también es de los delitos con menos detenidos en esa localidad. De 18 carpetas de investigación, sólo dos personas fueron arrestadas.

Para el 2025 la cifra de delincuentes arrestados también fue baja respecto a las denuncias que se iniciaron en la Morelos. Con 28 registros de homicidios dolosos, únicamente nueve personas fueron detenidas por ese ilícito en el barrio; de 61 robos a transeúnte con violencia, 53 fueron detenidos, de estos cuatro menores de edad de 16 años.

En este año, la violación también resgistró pocas detenciones, de 10 denunicas, una persona fue capturada por haber cometido ese crímen en el barrio de la Morelos.

En tanto, en 2026, hasta febrero, fueron detenidas siete personas por robo a transeúnte en vía pública con violencia.

En la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, se registraron 28 denuncias en 2024 y al año siguiente 25, en el cual, las calles Aztecas, Eje 1 Norte, Tenochtitlán y Comonfort se mantienen en primer lugar donde ocurre este delito. En tanto que en la colonia del mismo nombre, en el territorio perteneciente a Venustiano Carranza, se iniciaron 40 carpetas en el primer año y 35 en el segundo, donde las calles Hortelanos, Jardineros, Labradores, Panaderos, Herreros y Tapicería acumulan el mayor número de sitios con incidencia.

Más inversión al espacio público no bajó la criminalidad

En los primeros meses de administración, los alcaldes afirmaron que al erradicar el abandono y el descuido de las áreas comunes expulsaría a la delincuencia de los espacios públicos, en algunos casos bajo proyecciones como la “Teoría de la ventana rota”, formulada en la década de 1980, que explica que para que una alcaldía cuide a sus habitantes, debe de garantizar espacios públicos de calidad, que los vecinos se apropien del espacio en las calles.

En las alcaldías que destinaron mayores recursos económicos a la rehabilitación y mejora de espacios públicos, parques y deportivos, las estadísticas delictivas no disminuyeron, inclusive, creció la incidencia de crímenes. Por lo tanto, esta teoría cae cuando luego de que la promesa de mejoramiento del espacio de inmediato bajará la criminalidad, cuando los trabajos no son sistemáticos.

En la actualidad la Teoría de las Ventanas Rotas se interpreta de forma más matizada. Muchos expertos ya no la ven como una receta universal contra el crimen, pero sí como una herramienta útil para entender la importancia del entorno urbano en la conducta social.

Autores afirman que su obsolescencia plantea una desconexión entre desorden y crimen real: investigaciones recientes sugieren que el desorden no siempre conduce al delito, y que otras variables (como la cohesión social y la confianza en las instituciones) son más determinantes.

Aún con la subida en la inversión al mantenimiento en el espacio público en dicha colonia, ejecutado por ambas alcaldías, los crímenes de alto impacto no disminuyeron.

La alcaldía Cuauhtémoc rehabilitó seis espacios en 2024, el Módulo Deportivo Parcialidad, la Unidad Habitacional “La Fortaleza”, Jardín Caridad, Aérea de Juegos Infantiles calle Constancia, Deportivo Maracaná y Jardín Guelatao.

También creció el número de luminarias rehabilitadas en la Morelos, de nueve mil 385 a 51 en 2024 mil 200 para el año siguiente — con 96 nuevas, 56 viales y 41 peatonales — y hasta febrero del 2026, ya se tenían dos mil 202 reparadas.

En la Morelos, lo que corresponde a Venustiano Carranza, también realizó esfuerzos por el reencarpetado, con crecimientos importantes, de 388 metros cuadrados en 2024 a 911 en 2025.

De igual manera se rehabilitaron los parques Francisco I. Madero y Ramón López Velarde, también con 586 luminarias instaladas y rehabilitadas de 2024 a 2026.

No obstante, aún con los arreglos en el espacio público, la incidencia delictiva no se ha detenido.

El cinco de enero, en medio de la verbena previo al Día de Reyes, dos personas resultaron lesionadas y una perdió la vida por disparos de arma de fuego, en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León.

Sólo dos meses después, el siete de marzo Ciudad de México, un hombre perdió la vida y un menor de edad resultó lesionado, ambos por disparos de arma de fuego, en las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos.

El menor de 11 años de edad fue diagnosticado con herida penetrante por disparo de arma de fuego en el fémur y el abdomen.

En ese mismo mes, el día 20, un joven perdió la vida derivado de una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la calle Granada y la avenida Del Trabajo.

Los probables responsables viajaban en una motocicleta.

Una semana después, el 27 de marzo, en la calle José Joaquín Herrera, un hombre de 42 años y un menor de edad perdieron la vida por una agresión directa. Los agresores también viajaban a bordo de una motocicleta.