Licencia de conducir permanente 2026: fecha límite para tramitarla en CDMX

Secretaría de Movilidad Recuerda que para iniciar con el trámite de tu licencia permanente no debes tener sanciones ni sentencias por delitos viales.

Debido a la alta afluencia de personas registradas para realizar la gestión de la licencia permanente en CDMX en 2025, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) amplió el plazo establecido para poder llevar a cabo este proceso.

Si bien la fecha original establecía que la gestión de las licencias tipo A dejaría de emitirse en noviembre de 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la extensión del plazo de su emisión.

¿Hasta cuándo se puede sacar la licencia permanente en CDMX?

Dado que esta gestión ha sido recibida de buena forma por parte de los ciudadanos de la CDMX que quieren aprovechar el beneficio, se dio a conocer mediante los canales oficiales la ampliación de este periodo durante todo el 2026.

Sin especificar el día, se informó que la expedición de la licencia permanecerá vigente hasta finales de este año.

Es importante saber que solo las personas que no tengan algún tipo de sanción establecida en la ley podrán realizar su obtención en cualquiera de los 35 diferentes módulos ubicados en la capital, a los cuales podrás acceder mediante una cita previa, que podrás solicitar en el portal oficial de la SEMOVI.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir?

Autoridades del gobierno capitalino establecieron que el monto a pagar es de 1,500 pesos mexicanos. Podrás tramitar tu plástico una vez que corrobores que cumples con los requisitos para iniciar el proceso y realices el pago de derechos.