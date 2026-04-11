Decomisan casi dos millones de cigarrillos irregulares valuados en 9 mdp en el AICM

Decomiso Cigarrillos irregulares decomisados. (Marina)

Personal de la Secretaría de Marina y de Aduana aseguraron dos cargamentos con un millón 848 mil cigarros irregulares, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El valor comercial de esta mercancía asciende a aproximadamente a nueve millones 517 mil 200 pesos.

Estas mercancías tenían como origen Corea y China, y fueron transportadas a territorio nacional mediante rutas aéreas internacionales, utilizando guías específicas de carga asociadas a operaciones comerciales que presentaban inconsistencias en su documentación.

La detección de estas cargas deriva de labores de inteligencia previas, en las que se advertía el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos con el objetivo de eludir la normativa fiscal y aduanera vigente en el país.

Actualmente, la mercancía permanece bajo resguardo del Departamento de Centros Tácticos de la Aduana del AICM, en tanto se llevan a cabo los procesos de verificación de autenticidad de la marca mediante herramientas especializadas; de confirmarse irregularidades, advirtieron las autoridades, se procederá a la presentación de la querella correspondiente ante la Fiscalía General de la República para su incautación y destrucción.