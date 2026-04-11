Impulsa Huixquilucan mejora de viviendas con subsidios para familias vulnerables

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias en situación vulnerable, el gobierno municipal de Huixquilucan puso en marcha un programa de subsidios para la adquisición de materiales de construcción y mejoramiento de vivienda. Este programa ha beneficiado a cientos de habitantes en distintas comunidades.

Esta iniciativa, denominada “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, se desarrolla en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria y busca facilitar el acceso a insumos básicos a bajo costo, permitiendo que más hogares cuenten con espacios dignos, seguros y funcionales.

De acuerdo con autoridades municipales, durante 2025 y lo que va de 2026 se han entregado más de 670 apoyos, entre los que destacan materiales como tinacos, cisternas, calentadores solares, pintura, cemento, impermeabilizantes y selladores. Estos productos contribuyen a mejorar aspectos esenciales de las viviendas, como el almacenamiento de agua, el acceso a agua caliente y la protección de las estructuras ante las condiciones climáticas.

La presidenta municipal, Romina Contretas, señaló que este programa representa una oportunidad para que las familias puedan mejorar sus hogares sin afectar significativamente su economía. Explicó que, al reducir los costos de estos materiales, los beneficiarios pueden destinar sus recursos a otras necesidades básicas como alimentación, educación o salud.

Vecinos de comunidades como San Juan Yautepec y San Bartolomé Coatepec han destacado los beneficios de este apoyo. Algunos testimonios señalan que gracias al programa ahora cuentan con servicios que antes eran difíciles de costear, como el acceso a agua caliente mediante calentadores solares, lo que mejora su calidad de vida y comodidad diaria.

Además, el programa no solo busca atender necesidades inmediatas, sino también impulsar el desarrollo social de manera integral. Las autoridades consideran que contar con una vivienda en mejores condiciones impacta directamente en el bienestar de las familias, al ofrecer espacios más adecuados para el descanso, la convivencia y las actividades cotidianas.

El gobierno municipal informó que esta estrategia se mantiene activa de manera permanente durante todo el año, con el propósito de ampliar su cobertura y llegar a un mayor número de personas que requieran este tipo de apoyo. Asimismo, se invitó a la población interesada a acercarse a la Dirección General de Desarrollo Social para realizar su registro, ya sea de manera presencial o a través de medios digitales.

Con estas acciones, Huixquilucan refuerza su política social enfocada en atender a los sectores más vulnerables, mediante programas que buscan reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida en el municipio. La colaboración con organizaciones como la Congregación Mariana Trinitaria ha sido clave para consolidar este tipo de apoyos, que continúan posicionándose como una herramienta importante para el desarrollo comunitario.

Autoridades locales reiteraron su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de la población, destacando que cada apoyo entregado representa una mejora tangible en la vida de las familias beneficiadas.