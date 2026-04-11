Llegan las callejoneadas a la Alameda Central de la CDMX

Encuentro de estudiantinas en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad del Centro Histórico, realizó el encuentro y recorrido de estudiantinas de siete facultades en la Alameda Central, como parte de las estrategias para recuperar el espacio del Centro Histórico.

Entre las facultades participantes se encontraban la de Geografía de la UAEM, la Escuela Nacional de Trabajo Social, y la de Ingeniería de la UNAM, entre otras.

El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, destacó que gracias al trabajo conjunto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se continúa impulsando una gran transformación cultural, social y económica de la capital.

Señaló que el objetivo de estas acciones es traer al Centro Histórico las tradicionales callejoneadas nocturnas con las estudiantinas, y enfatizó que será posible debido a las más de 7 mil luminarias nuevas colocadas, el mantenimiento de banquetas y poda de árboles para generar un entorno seguro y digno para todas y todos.

“Es un gusto en verdad ver que el Centro Histórico se llena de universitarios”, celebró el funcionario al celebrar que la alameda, un sitio emblemático, se llene de jóvenes universitarios.

“Porque además cuando los jóvenes participan inundan de cultura, de arte, una ciudad, avanzamos y progresamos. Y de eso se trata, que los jóvenes también sean partícipes de toda esta gran transformación que hoy vive nuestra ciudad”, expresó.

Cervantes Godoy aprovechó para agradecer a las y los universitarios por participar y aseguró que se desea recuperar la tradición del barrio universitario con estudiantes de la zona, así como grupos artísticos y culturales, por lo que resaltó que pronto será inaugurado el corredor cultural San Ildefonso donde se podrán realizar distintas actividades.

Asimismo, añadió que a pesar de que estados como Guanajuato y Zacatecas llevan la delantera en estas actividades, no descarta que en el futuro se puedan invitar de otros estados para nacionalizar este tipo de encuentros.

En el acto, el funcionario entregó a las y los participantes un reconocimiento y rosetones como símbolo de este esfuerzo conjunto con la juventud.