Señalan al Grupo ECO de organizar “Campo Marte 2026″, responsables de la tragedia AXE Ceremonia

Día Internacional de la Mujer, en Campo Marte La persona entrevistada acusó fallas en la organización del Fan Fest, como la información en la emisión del boletaje y la organización para el acceso al concierto de cada artista.

El Fan Fest “Campo Marte 2026″ es organizado por Grupo ECO Live, encargados de la logística y producción del festival “AXE Ceremonia 2025″, así lo confirmaron a Crónica fuentes cercanas a la producción del concierto que tendrá lugar el próximo 11 de junio, con una duración de más de un mes.

En el festival “AXE Ceremonia 2025″ fallecieron los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles por la colocación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre las víctimas y les arrebataron la vida.

Este festival es presentado por la empresa Music Pavilion, corporativo que no cuenta con antecedentes públicos de la realización de eventos musicales. El supuesto corporativo tampoco posee redes sociales, página de internet, número de contacto y oficinas de operación en México.

Al ser señalado este fan Fest como una continuidad del AXE Ceremonia, personal cercano a la producción informó a Crónica de la intromisión del Grupo ECO en este espectáculo, el cual se anunció como una colaboración con la iniciativa privada.

“Music Pavilion tiene que ver con los organizadores de ECO. El Festival Trópico 2026 en Acapulco fue organizado por Grupo ECO, el concierto sorpresa con el DJ Fred Again y los organizadores fueron Grupo ECO”.

“En este Fan Fest está involucrado Andrés Méndez, fundador de ECO, Jorge Carlo Ross, Aurelio Benítez y María Infante, coordinadora de producción de ECO Live”, dijo la persona de identidad reservada.

La personas entrevistada añadió que la empresa Obra Negra también tiene que ver en la logística de “Campo Marte 2026″. Ximena Vázquez, alias “La Ximenorra”, coordinadora de producción de Axe Ceremonia y el estudio Obra Negra fue señalada como la presunta responsable de la colocación de las grúas que cayeron en Berenice y Miguel.

“Se pueden cambiar los nombres, pero las personas siguen siendo las mismas. Es triste que Campo Marte, dirigido por las fuerzas armadas, estén metidos en esto, según este evento es enfocado en el mundial, no es justo que esté trabajando con estas personas. Es importante generar derrama económica con el mundial, pero es una porquería que la Secretaría de Turismo esté apoyando a empresas como esta y personas tan nefastas, lo pudieron haber hecho con otros organizadores”.

“Después de lo que sucedió, que el Gobierno de México presente este evento, es nefasto, a cuatro días de que se cumpliera un año de la muerte de Miguel y de Bere y que no se haya hecho nada. Esta empresa está metida, en el City Club (boletaje). Ahora tienen un nuevo festival en Campo Marte, en una ocasión AXE Ceremonia se hizo en este lugar. Existen estos nexos y conexiones con estos lugares y hacen eventos con otros nombres sin que aparezca quién lo está organizando y con otras cabezas como SECTUR, Gobierno, cuando todos están metidos en esto”, agregó.

Festival Cartel del festival Campo Marte 2026. (Especial)

La persona entrevistada acusó fallas en la organización del Fan Fest, como la información en la emisión del boletaje y la organización para el acceso al concierto de cada artista.

En el marco de las actividades rumbo al Mundial de fútbol, la Secretaría de Turismo presentó el Fan Fest “Campo Marte 2026″, donde según el Gobierno, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta que integra gastronomía, cultura, música y deporte en un mismo espacio.

Ante los señalamientos de internautas y asistentes a este tipo de festivales respecto a la posible intromisión del Grupo ECO en este evento, se levantaron sospechas de negligencias, ausencia de medidas se seguridad e intromisión de personas físicas y morales que se encuentran imputadas por el delito de homicidio culposo y que a un año de la tragedia, ninguna persona ha sido sancionada por un juez.

ECO asumió la responsabilidad del accidente

En el pasado, la promotora cultural ECO LIVE del Grupo ECO asumió la responsabilidad de la colocación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre los fotoperiodistas Miguel ángel Rojas Hernández y Berenice Giles, en el festival celebrado el cinco de abril del 2025 en el Parque Bicentenario.

En ese momento, el corporativo informó que desde el primer momento, el cinco de abril del 2025, han mantenido colaboración constante, abierta y transparente con la Fiscalía capitalina, acercamientos en los que, aseguraron, se ha proporcionado de manera oportuna toda la información requerida para el desarrollo de la investigación, así como un diálogo con las familias de las víctimas.

“Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo que armonice los deseos de las familias con lo establecido por la Ley, NO pretendemos entorpecer el proceso, por el contrario, estamos a favor de que avance, entendiendo que llegar a una resolución requiere sensibilidad, escucha y empatía, refrendamos nuestro compromiso para lograrlo”, dijo la operadora.

Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival y filial de Grupo ECO; ASÍ COMO y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación, también se encuentran imputadas.

Solicitaron comparecencia de accionistas vinculados a ECO

En febrero del 2026, la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández solicitó a la FGJCDMX la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador del concierto y otros accionistas vinculados a Grupo ECO, con el objetivo de esclarecer los hechos negligentes que derivaron en la tragedia.

Del mismo modo, la familia y su asesoría jurídica exigieron que diversas personas con poder de decisión corporativa rindan entrevista para explicar la estructura interna de las compañías, sus mecanismos de control y si contaban con protocolos de prevención de riesgos y seguridad.

De manera paralela, también requirieron a la Fiscalía que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. cambie su calidad jurídica dentro de la investigación y sea considerada empresa imputada, debido a que contaba con la concesión y administración del Parque Bicentenario.

La hermana de Miguel Ángel, Diana Laura Rojas Hernández, refirió que no se trata de acusaciones anticipadas, si no de conocer quién tomaba las decisiones y quién tenía el deber de evitar la colocación de dos grúas que colapsaron sobre los fotógrafos.

“Estas solicitudes constituyen el ejercicio de nuestro derecho como víctimas a una investigación exhaustiva, imparcial y con debida diligencia”.

“Reiteramos que continuaremos impulsando diligencias para que la investigación determine responsabilidades en todos los niveles, tanto operativos como corporativos, por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández”.

“Si una empresa administra un recinto abierto al público, también administra la seguridad de quienes entran a él”, mencionó la hermana del fotoperiodista.

Campo Marte 2026

El evento de un mes de duración contará con:

Conciertos.

Transmisiones de partidos en pantallas gigantes.

Exposiciones de arte.

Actividades deportivas.

Lucha libre.

Piano bar.

Muestra gastronómica.

Adicionalmente, habrá más de 200 servicios diarios y una zona llamada “El Itacate” con antojitos mexicanos como tacos, tamales, tostadas y quesadillas.

En la parte musical, el cartel incluye a grandes figuras de las escena electrónica y alternativa internacional.