Aprueba IECM guía para votación anticipada de personas en prisión preventiva

Aprueba IECM guía para votación anticipada de personas en prisión preventiva

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó una guía de capacitación dirigida a las personas que integrarán las mesas receptoras de votación y opinión para personas en prisión preventiva, como parte de la organización de la Jornada Anticipada de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El documento fue presentado por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del organismo electoral y está enfocado en preparar al personal que operará estas mesas al interior de centros penitenciarios femeniles y varoniles de la Ciudad de México, donde la votación anticipada se realizará del 20 al 30 de abril.

La guía establece los procedimientos para la instalación, operación y cierre de las mesas, así como para el escrutinio y cómputo de los votos y opiniones. También detalla el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI) mediante dispositivos electrónicos que funcionarán fuera de línea y prevé el uso de boletas impresas en caso de alguna contingencia técnica.

Asimismo, se describen los materiales que deberán utilizarse durante la jornada, entre ellos actas, boletas, lista nominal, sobres y carteles guía, además de incluir ejercicios prácticos para reforzar la capacitación del personal responsable.

El documento explica que cada mesa receptora estará integrada por tres personas responsables y contará con personal de apoyo para facilitar el flujo de participación dentro de los centros de reclusi

Para poder participar en esta jornada anticipada, las personas en prisión preventiva deberán no tener suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria, haber manifestado previamente su intención de participar, permanecer en el centro donde fueron registradas y estar inscritas en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva con corte al 15 de marzo de 2026.

El organismo electoral señaló que estas acciones forman parte de sus atribuciones para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva sin sentencia firme, bajo principios de presunción de inocencia, inclusión y no discriminación.