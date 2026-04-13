Bloqueos en la México-Cuernavaca este lunes 13 de abril: manifestantes general caos vehicular

Bloqueos México-Cuernavaca Caótica mañana en la parte sur de la CDMX con manifestantes bloqueando ambos sentidos de la circulación desde temprano.

La autopista México-Cuernavaca registra un cierre total de circulación en ambos sentidos a la altura de la Plaza de Cobro Tlalpan debido a la presencia de manifestantes. Así lo confirmaron de manera oficial Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional División Carreteras a través de sus canales de información vial en tiempo real.

¿Qué está pasando hoy en la carretera México-Cuernavaca?

De acuerdo con los reportes oficiales actualizados esta mañana, el bloqueo se mantiene activo y no se tiene un tiempo estimado para la reapertura del tramo. CAPUFE recomendó a los automovilistas tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o la carretera libre federal a la altura del km 53, en el poblado Tres Marías.

Las zona más afectadas son es la Caseta de cobro Tlalpan (km aproximado de la plaza de cobro en la salida sur de la CDMX): cierre total en ambos sentidos (hacia Cuernavaca y hacia la Ciudad de México).

Se reporta fuerte carga vehicular y filas kilométricas en los accesos cercanos, incluyendo el Viaducto Elevado Tlalpan.

¿Por qué hay bloqueos en la México-Cuernavaca este lunes 13 de abril?

Los manifestantes son vecinos de la zona de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, y de colonias aledañas como las de Xochimilco. Exigen principalmente el suministro de agua potable mediante pipas, una tarifa fija en el consumo de electricidad y mayores medidas de seguridad en la zona. Las protestas responden a fallas recurrentes en el servicio de agua, vinculadas a problemas eléctricos en los sistemas de bombeo, así como a la falta de atención a demandas básicas de infraestructura y seguridad en sus comunidades.