Ecotrueque en Ecatepec se consolida como iniciativa ambiental y será mensual

Con una amplia participación ciudadana, el programa Ecotrueque realizado la semana pasada en Ecatepec fue calificado como un éxito por autoridades locales, quienes anunciaron que la actividad se llevará a cabo de manera mensual ante la respuesta positiva de la población.

Durante la jornada, vecinos acudieron para intercambiar residuos reciclables por distintos productos, en una dinámica que además de incentivar el reciclaje, promovió la conciencia ambiental desde el hogar. La iniciativa permitió a las familias aprender sobre la correcta separación de basura y la importancia de reducir el impacto ambiental.

De acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del municipio, este tipo de programas buscan generar un cambio de hábitos en la ciudadanía, fomentando prácticas responsables como la reutilización y el reciclaje de materiales. Asimismo, destacaron que la participación activa de la población es clave para lograr resultados a largo plazo.

Asistentes al evento señalaron que el Ecotrueque no solo representa un beneficio económico al intercambiar materiales, sino también una oportunidad para contribuir al cuidado del entorno. “Es una forma de ayudar al planeta y al mismo tiempo obtener algo útil para el hogar”, comentó una vecina participante.

Ante la buena respuesta, las autoridades informaron que el programa se repetirá cada mes, atendiendo la petición de los ciudadanos que solicitaron su continuidad. Para ello, invitaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donde se darán a conocer las próximas fechas y sedes.

El gobierno municipal reiteró que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar las condiciones ambientales en Ecatepec, uno de los municipios más poblados del país, donde la gestión de residuos representa un reto constante.