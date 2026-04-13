Huixquilucan despliega operativo de seguridad por regreso a clases

Con el objetivo de garantizar un regreso seguro a las aulas, el gobierno de Huixquilucan implementó un operativo especial de seguridad y vialidad tras el periodo vacacional de Semana Santa.

Desde las primeras horas de este lunes 13 de abril, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad fueron desplegados en las inmediaciones de planteles educativos para resguardar a estudiantes, docentes y padres de familia durante su traslado.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que el operativo inició desde las 5:00 de la mañana con presencia policial en zonas escolares, control de límites de velocidad y apoyo en cruces peatonales, con el fin de prevenir accidentes y mejorar la movilidad.

Además, la estrategia contempla patrullajes constantes tanto en unidades móviles como a pie en los trayectos más transitados por la comunidad educativa. Estas acciones buscan prevenir delitos y brindar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

El operativo también incluye vigilancia permanente en rutas de transporte público utilizadas por estudiantes, así como monitoreo las 24 horas desde los centros de mando del municipio. Para reforzar estas labores, se cuenta con más de mil cámaras de videovigilancia, torres móviles y arcos lectores de placas en puntos estratégicos.

Autoridades municipales señalaron que estas medidas forman parte de una estrategia integral para mantener la seguridad en zonas de alta afluencia, especialmente durante el regreso a clases, cuando aumenta la movilidad en el municipio.

Asimismo, el gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito y colaborar con las acciones implementadas, destacando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que contribuye a evitar accidentes y congestionamientos.

El operativo “Regreso a Clases” busca no solo proteger a la comunidad estudiantil, sino también generar condiciones de orden y tranquilidad en todo Huixquilucan, durante el reinicio de actividades escolares.