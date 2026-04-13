Localizan 317 restos humanos en los límites de Edomex y CDMX

Búsqueda Localización de restos óseos en búsqueda de personas. (FGJCDMX)

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron el hallazgo de 317 restos óseos humanos en las lagunas de La Habana, en los límites entre el municipio de Chalco y El Xico, Tláhuac durante la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, realizada del siete al 11 de abril.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas explicaron que de acuerdo con análisis preliminares, podrían corresponder al menos a tres individuos.

De esta zona, fue explorada una superficie de 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 metros cuadrados en zona lacustre. Asimismo, se localizaron vasijas y otros materiales asociados de interés arqueológico, los cuales serán analizados conforme a los procedimientos correspondientes.

Los elementos óseos localizados fueron trasladados por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía, para su análisis especializado, a fin de determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas, con base en los registros institucionales.

En estos trabajos participaron 415 personas servidoras públicas, acompañadas de 22 familias buscadoras y 78 personas solidarias.

Tras una cuidadosa y minuciosa excavación, los integrantes de los colectivos manifestaron su indignación, profunda preocupación y exigencia ante el hallazgo de los fragmentos de huesos.

Consideraron que esta área reviste un alto interés forense y exigieron que sea explorada de manera exhaustiva en las siguientes jornadas, dada la relevancia de los hallazgos obtenidos.

Conforme avanzaron los días, la localización de los restos óseos incrementó:

Martes 7 de abril: 49 restos óseos

Miércoles 8: 29 fragmentos

Jueves 9: 51 restos

Viernes 10: 90

Las familias reiteraron que todos los trabajos de procesamiento, análisis e identificación derivados de esta y futuras jornadas, deben de realizarse con el máximo respeto, en un marco de colaboración efectiva y con la escucha permanente a las familias.

Durante estas labores participaron autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía del Estado de México, así como elementos de cuerpos de emergencia y seguridad, entre ellos Bomberos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), el agrupamiento Zorros y la Secretaría de Marina (SEMAR).

“Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con total transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes”

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, reclamaron.