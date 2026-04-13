Metro CDMX hoy lunes 13 de abril: estas son las líneas afectadas por el paro de trabajadores

Servicio mínimo en el Metro CDMX El sindicato del Sistema de Transporte Colectivo Metro advirtió servicio mínimo en varias líneas ante la falta de respuesta a sus demandas.

En pleno regreso a clases, uno de los transportes más concurridos y principal medio de traslado en la Ciudad de México presentará afectaciones en diversas líneas este lunes 13 de abril, según lo advirtió el sindicato del Sistema de Transporte Colectivo Metro en un comunicado.

De acuerdo con usuarios y usuarias del Metro CDMX, el transporte ha comenzado a mostrar retrasos y avance lento en varias líneas, por lo que las autoridades del servicio recomiendan salir con antelación y considerar rutas alternas.

¿Cuáles serán las líneas del Metro CDMX afectadas por el paro este lunes 13 de abril?

Debido a la falta de un acuerdo salarial, entre otras demandas, el sindicato del STC Metro anunció que realizarán “servicio mínimo” en todas las líneas del transporte este lunes, día en el que miles de estudiantes del nivel básico vuelven a clases.

Este servicio mínimo en todo el transporte colectivo Metro de la CDMX ocasionará intervalos de hasta 20 minutos entre tren y tren, alta afluencia de pasajeros y pasajeras y retrasos significativos en la rutina diaria de personas trabajadoras y estudiantes.

“Los trabajadores del Metro les informamos que seguimos, y seguiremos, alzando la voz hasta que el servicio que tiene a su cargo el Metro de la Ciudad de México, cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros”, dicta el comunicado del comité.

Según la información difundida, las principales afectaciones serán:

Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, B y 12: 10 trenes.

10 trenes. Líneas 4, 5, 6 y A: 6 trenes.

Retrasos en Línea 3 del Metro CDMX este lunes 13 de abril

La Línea 3 presentó la semana pasada retrasos de trenes de hasta media hora, una afectación que se mantendrá este lunes debido al comunicado realizado por el sindicato del STC Metro.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, usuarios y usuarias recurrentes de esta línea han reportado avance lento de trenes e intervalos de más de diez minutos entre cada tren, lo que ha ocasionado saturaciones y alta afluencia de pasajeros y pasajeras.

Ante esta situación de avance lento y retrasos considerables, se recomienda a residentes de la Ciudad de México anticipar traslados, mantenerse atentos a actualizaciones y considerar rutas alternas para evitar afectaciones a las rutinas de este lunes.

¿Por qué el sindicato del STC Metro hará paro este lunes 13 de abril?

El sindicato de trabajadores del metro emitió un comunicado en el que solicitó la comprensión de los ciudadanos y ciudadanas de la capital, señalando como principales demandas:

Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones.

Atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la red del Metro.

Que el uso de recursos destinados al Metro realmente se ejerza de esa manera.

No a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones.

No a la reducción de carriles en la calzada Tlalpan.

No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2, por comprometer la seguridad de las instalaciones del Metro.

De acuerdo con el comité, la solicitud de estas demandas se han realizado de manera personal y por escrito a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, no han recibido las respuestas esperadas.