Justicia Casa por Casa en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, encabezó recorridos por calles del municipio junto con el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, como parte del programa “Justicia casa por casa”, iniciativa que busca acercar los servicios de justicia directamente a las comunidades.

La alcaldesa destacó que nunca antes, en la historia de la entidad, un presidente del Poder Judicial había salido a recorrer las calles para tocar puertas y acercarse directamente a la población, por lo que consideró que esta acción representa un paso para llevar la justicia hasta donde se encuentran las y los ciudadanos.

Durante la jornada, ambas autoridades realizaron visitas casa por casa para conocer las necesidades de los habitantes y promover una atención más cercana a las problemáticas que enfrentan las comunidades.

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades judiciales para impulsar acciones que permitan acercar la justicia a las familias de Ecatepec y atender las causas desde el territorio.