Detenido Hombre detenido por atropellamiento de mujer en Santa Fe. (ssc)

Policías detuvieron a Israel “N”, probable responsable del atropellamiento de Joselyn Rocha, ocurrido el 13 de noviembre en la alcaldía Cuajimalpa.

Además, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por homicidio doloso en su contra.

Desde el primer momento, policías capitalinos y personal de la Fiscalía CDMX realizaron entrevistas con vecinos y analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia del C5 y de circuito cerrado, lo que permitió identificar a la unidad de transporte público involucrada y a su conductor.

El detenido y el camión fueron ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo y puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En tanto, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso por delitos contra la salud y posteriormente la orden de aprehensión correspondiente.