Metro reanuda diálogo con sindicato para buscar normalizar la operación de trenes

La dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la tarde de este lunes se reanudarán las mesas de diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la operación completa de los trenes en la red.

El director general del organismo, Adrián Rubalcava afirmó que las conversaciones con el sindicato han estado en curso durante los últimos meses y han derivado en avances en distintos puntos.

Este lunes se prevé retomar las pláticas para abordar tres ejes: la seguridad en el traslado de usuarios, el mantenimiento permanente de vías y trenes, y las condiciones laborales del personal.

El funcionario indicó que, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, también participará la Secretaría de Administración y Finanzas en las mesas de trabajo, con la intención de definir soluciones tanto inmediatas como de fondo.

Las autoridades del Metro señalaron que existe expectativa de que la conciliación con la representación sindical permita que la operación de la red se normalice a partir del día siguiente.