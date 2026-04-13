¿Qué pasó con el paro en el Metro CDMX? Información actualizada del diálogo con el sindicato (X: @AdrianRubalcava)

Este lunes 13 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México y la dirigencia sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) conciliaron y acordaron mantener un diálogo continuo, poniendo fin al paro en el Metro de la Ciudad de México y reanudando la operación total de los trenes en las 12 líneas de la red del STC Metro de la CDMX de acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno capitalino.

Tras la reunión de este lunes 13, Adrián Rubalcava Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, anunció el fin del paro de trabajadores del Metro, prometiendo una mejora en las condiciones laborales de las y los trabajadores del Metro capitalino, enfatizando que se realizarán medidas para optimizar el mantenimiento del subterráneo.

Termina paro en el Metro de la CDMX; gobierno capitalino y sindicato acuerdan diálogo

En la reunión que sostuvieron Fernando Espino Arévalo, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, y el director general del STC Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava Suárez, se coincidió en la importancia de trabajar en equipo en favor del mantenimiento a instalaciones fijas y material rodante, así como en las solicitudes de la base trabajadora, de acuerdo con el comunicado emitido por el Sistema de Transporte Colectivo este 13 de abril de 2026.

Por lo que el anuncio del titular del Metro de la CDMX da por concluido el paro escalonado por trabajadores del SNTSTC.

¿Cuáles fueron los acuerdos entre la dirección del Metro de CDMX y el sindicato?

Hasta el momento no se han anunciado acuerdos puntuales entre la parte administrativa del subterráneo en la capital y la parte sindical, tal como un aumento de sueldo para los trabajadores del STC Metro o condiciones específicas de mejora en los contratos con los demandantes.

Sin embargo, ambas partes acordaron trabajar en favor de las y los usuarios del Metro y reconocieron disposición mutua al diálogo abierto con Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX.

Además, Rubalcava Suárez, detalló que es prioridad de la jefa de Gobierno dar mantenimiento a las vías y trenes, así como mantener estándares de seguridad en la operación de uno de los medios de transporte más utilizados por los capitalinos y por ciudadanos provenientes de la periferia de la zona metropolitana.