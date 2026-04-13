Reabren el Deportivo Tlalli para impulsar el deporte y la convivencia en Tlalnepantla

Con el objetivo de recuperar espacios públicos y fomentar la actividad física, autoridades municipales anunciaron la reapertura del Deportivo Tlalli, un lugar que ahora busca convertirse en un punto de encuentro para las familias de Tlalnepantla.

Durante el evento de reapertura, se destacó que este espacio fue rehabilitado para ofrecer mejores condiciones a la ciudadanía, permitiendo que niños, jóvenes y adultos puedan realizar actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro y digno. La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el tejido social a través del deporte.

Vecinos de la zona señalaron que la recuperación del deportivo representa un cambio positivo para la comunidad, ya que anteriormente el lugar presentaba deterioro y limitaba su uso. Ahora, con las mejoras realizadas, esperan que más personas se animen a aprovechar sus instalaciones.

Las autoridades locales subrayaron que el rescate de espacios públicos no solo contribuye a la salud física, sino también al bienestar emocional de la población. En este sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones y hacer uso responsable de ellas.

Además, se resaltó que este tipo de acciones forman parte de un proyecto más amplio enfocado en transformar distintos puntos del municipio, con la intención de generar entornos que promuevan la convivencia familiar y la inclusión social.

La reapertura del Deportivo Tlalli también busca incentivar a las nuevas generaciones a practicar deporte, alejándolas de conductas de riesgo y fomentando hábitos saludables desde temprana edad. Actividades como fútbol, ejercicio al aire libre y dinámicas recreativas serán parte de la oferta del lugar.

Autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando en la mejora de la infraestructura urbana, asegurando que la recuperación de espacios como este es clave para construir una comunidad más unida y activa. Con ello, Tlalnepantla avanza en su objetivo de brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes.