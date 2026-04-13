Renuevan convenio para evaluación de beneficiarias de programas sociales en Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo informó sobre la renovación, por cuarto año consecutivo, de un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito de que esta instancia académica participe en los procesos de evaluación socioeconómica de personas solicitantes de programas sociales en la demarcación.

El acuerdo contempla que personal especializado de la Escuela Nacional de Trabajo Social realice estudios socioeconómicos, entrevistas y visitas domiciliarias como parte del proceso de valoración para determinar la asignación de apoyos, entre ellos el programa Pa’las Jefas, dirigido a mujeres jefas de familia.

La alcaldía precisó que este año se prevé beneficiar a 2 mil 577 mujeres a través de dicho programa. Para ello, un equipo de 35 trabajadoras sociales realizará recorridos en distintos puntos de la demarcación con el fin de aplicar la metodología de evaluación correspondiente.

Durante la firma del convenio, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que la participación de la institución académica busca dar certeza y transparencia al proceso de selección de beneficiarias, al dejar en manos de especialistas la aplicación de criterios técnicos para la identificación de condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Carmen Guadalupe Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, indicó que en 2026 se tiene previsto realizar 6 mil 200 estudios de valoración socioeconómica en el marco de este convenio.

Explicó que las visitas domiciliarias serán efectuadas por personal debidamente identificado y que la metodología utilizada se basa en las reglas de operación de los programas, la normatividad local y lineamientos con enfoque de género y derechos humanos.

La directora subrayó que la labor de la Escuela consiste en emitir dictámenes sociales objetivos e imparciales, mientras que la decisión final sobre la asignación de los apoyos corresponde a la alcaldía.