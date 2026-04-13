Se consolidarán reformas sobre rendición de cuentas y gobiernos abiertos: Iliana Sánchez Chávez

La diputada Iliana Sánchez Chávez durante su informe de actividades legislativas

La presidenta de las comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentaria del congreso de la Ciudad de México, Iliana Ivon Sánchez Chávez anunció que el próximo periodo del Congreso de la Ciudad de México se consolidarán las reformas que fortalecen la rendición de cuentas en las alcaldías y promueven gobiernos más abiertos.

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada local de Morena reafirmó su compromiso de mantener una agenda legislativa y territorial enfocada en la transparencia, la atención a la ciudadanía donde destacó que se dará continuidad a la protección de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en salud emocional, entornos escolares y prevención de riesgos, ampliando el alcance de las políticas públicas en este sector.

En cuanto a la agenda de género, Sánchez Chávez indicó que se fortalecerán las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y promover su autonomía, a través de actividades comunitarias y programas de acompañamiento.

Durante su mensaje, la legisladora señaló que el trabajo en territorio seguirá siendo una prioridad, mediante recorridos y atención directa en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se gestionan soluciones en servicios urbanos, seguridad, movilidad y acceso a derechos básicos.

_“La labor legislativa debe mantenerse cercana a la gente, escuchar sus necesidades y traducirlas en resultados concretos”_, señaló.

La diputada presentó balance y definió la ruta de trabajo para el siguiente periodo legislativo donde subrayó que su informe representa un ejercicio de rendición de cuentas y un punto de partida para continuar trabajando por una ciudad más justa, segura y con mayores oportunidades para todas y todos.