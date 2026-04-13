Tianquiztli Tlatilca fortalece economía local y convivencia en Naucalpan

Con el objetivo de impulsar a productores y artesanos locales, el gobierno municipal de Naucalpan llevó a cabo el Tianquiztli Tlatilca los días 11 y 12 de abril en la explanada del Parque Revolución, consolidándose como un espacio de comercio y encuentro comunitario.

El evento, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, reunió a alrededor de 70 emprendedores que ofrecieron una amplia variedad de productos, desde artesanías y textiles hasta gastronomía y artículos para el hogar. Esta iniciativa buscó fortalecer la economía de las familias naucalpenses, brindando oportunidades directas de venta y promoción.

De acuerdo con autoridades locales, el tianguis fue organizado a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, como parte de una estrategia para apoyar a pequeños productores y fomentar el consumo local. Los participantes destacaron que este tipo de espacios les permite posicionar sus productos y generar ingresos sin intermediarios.

Además de la actividad comercial, el Tianquiztli Tlatilca se convirtió en un punto de convivencia familiar. Durante los dos días, los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones musicales, danza folclórica y diversas actividades artísticas que resaltaron la identidad cultural de la región.

Vecinos que acudieron al evento señalaron que este tipo de iniciativas no solo benefician a los emprendedores, sino que también fortalecen el tejido social al generar espacios seguros y accesibles para la comunidad. Asimismo, destacaron la importancia de promover el talento local y preservar tradiciones.

Autoridades municipales subrayaron que continuarán impulsando este tipo de proyectos que combinan desarrollo económico con bienestar social, con el objetivo de generar más oportunidades para los habitantes de Naucalpan.