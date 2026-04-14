31 Minutos celebra el Día del Niño con un concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

31 Minutos en el Zócalo CDMX El noticiero más famoso de Latinoamérica vuelve a la Ciudad de México con un concierto gratuito para celebrar el Día de las Infancias.

¡Reporte de última hora! Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto de los populares integrantes del noticiero infantil 31 Minutos volverán a la Ciudad de México para presentar un concierto gratuito en el corazón de la capital para celebrar el Día del Niño y la Niña.

La Secretaría de Cultura la Ciudad de México anunció a través de redes sociales que las populares marionetas que marcaron generaciones de infancias llevarán a cabo un show en el Zócalo, será de entrada libre y dirigido para todas las edades.

La CDMX celebra el Día del Niño con show gratuito de 31 Minutos

La aclamada serie de televisión infantil chilena marcó la niñez de millones de personas latinoamericanas, consolidándose en México como uno de los programas infantiles más exitosos al parodiar un noticiero con humor absurdo, irónico y protagonizado por marionetas.

Esta popular serie mantiene su fama en el territorio mexicano hasta el día de hoy, habiendo realizado un exitoso concierto en el país e incluso siendo galardonado con una exposición temporal en museo, por lo que su visita al Zócalo de la CDMX ha encendido la emoción del público fanático.

"Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia“, anunció la Secretaría de Cultura como muestra de que este emblemático programa infantil cruza las barreras de la edad.

31 Minutos en el Zócalo CDMX: ¿cuándo y a qué hora?

La producción monumental que traerá a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Calcetín Con Rombos-Man, entre otros populares personajes de la serie chilena, se llevará a cabo el jueves 30 de abril en el Zócalo capitalino a las 19:00 horas, como celebración al Día de las Infancias.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

Así que, si deseas cantar y bailar al ritmo de clásicos como “Mi muñeca me habló” o “Bailan sin César”, tendrás que anticipar tu llegada al evento, pues la entrada será gratuita y abierta a todo el público; así es, infancias, adolescencias y personas adultas que necesitan recordar el niño o niña que fueron al conocer 31 Minutos.