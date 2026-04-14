Inicia en Iztacalco credencialización del Servicio Universal de Salud

La credencialización del Servicio Universal de Salud comenzó este día en Iztacalco como parte de una estrategia coordinada con el Gobierno de México para avanzar hacia un sistema unificado de atención médica entre el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE.

El proceso está dirigido en una primera etapa a personas de 85 años y más, quienes podrán realizar su registro hasta el 30 de abril en módulos habilitados dentro de la demarcación. El objetivo es que, a través de esta credencial, la población pueda atenderse de manera progresiva en cualquiera de las tres instituciones públicas de salud.

En Iztacalco se instalaron cuatro puntos de atención para realizar el trámite. Entre ellos se encuentra el Módulo Elena Poniatowska, ubicado en Calle Uno entre Eje 1 Norte y Calle Guadalupe, en la colonia Agrícola Pantitlán; el Módulo Mujeres por la Paz, en Sur 20 esquina con Oriente 225, colonia Agrícola Oriental; y el Módulo Jardines Tecma, en Canal de Tezontle esquina con Estudios Sthal, colonia Jardines Tecma. En estos espacios, el horario de atención es de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00 horas.

Para realizar el registro, las personas interesadas deben presentar identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, CURP certificada con impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto.

La credencial permitirá acceder de manera más ágil a los servicios médicos en las distintas instituciones públicas, con la intención de fortalecer la cobertura y atención en salud.

El programa contempla además el desarrollo de una aplicación móvil que en 2026 permitirá a las y los usuarios contar con una credencial digital, consultar su derechohabiencia y ubicar unidades médicas en tiempo real.

Para 2027, la plataforma prevé integrar funciones para agendar citas, consultar historial clínico y expediente digital, dar seguimiento a programas de salud y acceder a servicios de teleconsulta con apoyo de inteligencia artificial.

El Servicio Universal de Salud se implementará por etapas. A partir del 1 de enero de 2027 iniciará la primera fase del intercambio de servicios entre instituciones, que incluirá atención en urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebrovasculares, cáncer de mama, continuidad de tratamientos, vacunación y consultas de atención primaria.

En el segundo semestre de 2027 comenzará el intercambio de servicios especializados entre las instituciones, mientras que en 2028 se prevé avanzar hacia el surtimiento universal de recetas, consultas de especialidad, hospitalización referenciada y atención abierta para enfermedades crónicas.

Autoridades de la alcaldía informaron que este proceso busca facilitar el acceso a los servicios médicos y mejorar la atención para la población de la demarcación, por lo que invitaron a las personas mayores de 85 años a acudir a los módulos habilitados dentro del plazo establecido.