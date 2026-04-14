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La actividad se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la explanada de los edificios anexos al Palacio Municipal

Invitan al Tianquiztli Tlatilca en Naucalpan para impulsar el consumo local

Por Eidalid López
Invitan al Tianquiztli Tlatilca en Naucalpan para impulsar el consumo local

El gobierno de Naucalpan de Juárez, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, anunció la realización del Tianquiztli Tlatilca, un evento que busca fortalecer la economía local y promover la riqueza cultural del municipio.

La actividad se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la explanada de los edificios anexos al Palacio Municipal. Este espacio reunirá a productores, artesanos y cocineras tradicionales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos hechos en la región.

El Tianquiztli Tlatilca nombre que remite a los antiguos mercados prehispánicos se plantea como una experiencia cultural que va más allá de la compra y venta. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer un mercado lleno de identidad, donde cada pieza artesanal y cada platillo representan parte de la historia y tradiciones de la comunidad.

Entre las principales actividades destacan la exposición y venta de artesanías, así como la oferta de gastronomía tradicional, elementos que buscan resaltar el talento local y fortalecer el orgullo de pertenencia entre los habitantes de Naucalpan.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de iniciativas permiten generar oportunidades económicas para pequeños productores y emprendedores, al tiempo que fomentan el consumo responsable y el apoyo directo a la economía comunitaria.

Asimismo, destacaron que el evento también promueve la convivencia social en un entorno familiar, donde las y los asistentes pueden conocer de cerca el trabajo artesanal y disfrutar de sabores típicos de la región.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para asistir y formar parte de esta experiencia, subrayando que consumir productos locales es una forma de fortalecer la comunidad y reconocer el talento de quienes mantienen vivas las tradiciones.

Para mayores informes, las autoridades pusieron a disposición el número telefónico 55 1199 6742, donde se podrá obtener más detalles sobre las actividades programadas.

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