Invitan al Tianquiztli Tlatilca en Naucalpan para impulsar el consumo local

El gobierno de Naucalpan de Juárez, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, anunció la realización del Tianquiztli Tlatilca, un evento que busca fortalecer la economía local y promover la riqueza cultural del municipio.

La actividad se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la explanada de los edificios anexos al Palacio Municipal. Este espacio reunirá a productores, artesanos y cocineras tradicionales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos hechos en la región.

El Tianquiztli Tlatilca nombre que remite a los antiguos mercados prehispánicos se plantea como una experiencia cultural que va más allá de la compra y venta. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer un mercado lleno de identidad, donde cada pieza artesanal y cada platillo representan parte de la historia y tradiciones de la comunidad.

Entre las principales actividades destacan la exposición y venta de artesanías, así como la oferta de gastronomía tradicional, elementos que buscan resaltar el talento local y fortalecer el orgullo de pertenencia entre los habitantes de Naucalpan.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de iniciativas permiten generar oportunidades económicas para pequeños productores y emprendedores, al tiempo que fomentan el consumo responsable y el apoyo directo a la economía comunitaria.

Asimismo, destacaron que el evento también promueve la convivencia social en un entorno familiar, donde las y los asistentes pueden conocer de cerca el trabajo artesanal y disfrutar de sabores típicos de la región.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para asistir y formar parte de esta experiencia, subrayando que consumir productos locales es una forma de fortalecer la comunidad y reconocer el talento de quienes mantienen vivas las tradiciones.

Para mayores informes, las autoridades pusieron a disposición el número telefónico 55 1199 6742, donde se podrá obtener más detalles sobre las actividades programadas.